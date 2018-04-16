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Afrin Kahramanından Tosya’da kitap okuma kampanyasına anlamlı destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 00:09 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya İlçesinde yaklaşık 1 yıl önce Kaymakam Deniz Pişkin tarafından başlatılan "Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci kalmasın" kampanyasına en anlamlı destek Zeytin Dalı Harekâtına katılan ve şu an Afrin’de görev yapan Özel Harekâtçı Tosyalı Emrah Çıtır’dan geldi.Tosya ilçesi Çaykapı köyü nüfusuna kayıtlı Emrah Çıtır Afrin’de görev yaptığı o anlarda sosyal paylaşım sitesinden yaptığı fotoğraf ile ilçe Kaymakamı Deniz Pişkin’in "Okuyan bir Tosya Hayalim" kampanyasına anlamlı bir destek verdi.

Kastamonu’nun Tosya İlçesinde yaklaşık 1 yıl önce Kaymakam Deniz Pişkin tarafından başlatılan "Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci kalmasın" kampanyasına en anlamlı destek Zeytin Dalı Harekâtına katılan ve şu an Afrin’de görev yapan Özel Harekâtçı Tosyalı Emrah Çıtır’dan geldi.
Tosya ilçesi Çaykapı köyü nüfusuna kayıtlı Emrah Çıtır Afrin’de görev yaptığı o anlarda sosyal paylaşım sitesinden yaptığı fotoğraf ile ilçe Kaymakamı Deniz Pişkin’in "Okuyan bir Tosya Hayalim" kampanyasına anlamlı bir destek verdi. Afrin’de görev yaptığı sırada bir elinde silahı diğer elinde kitap okuyan özel harekatçı Emrah Çıtır sırtını dayadığı dükkanın kepengine yazdığı "Her yerde okuyun, Sayın Deniz Pişkin’e ve tüm Tosya’ya selam Olsun" yazısı ile kitap okuma kampanyasına en önemli ve anlamlı desteği vermiş oldu.
Kaymakam Deniz Pişkin Afrin kahramanı Emrah Çıtır’ın sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımı gördükten sonra kahraman Emrah Çıtır’ı arayarak kendisine teşekkür etti. Kaymakam Deniz Pişkin Tosya İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kampanyaya bugüne kadar toplumun her kesiminden çok büyük destekler aldık. Fakat Emrah kardeşimizin paylaşımda bulunduğu bu fotoğraf ve desteği bizim için en önemli ve anlamlı destek oldu. Kendisini hem telefonla arayarak hem de sosyal paylaşımda bulunduğu fotoğrafa yorum yaparak teşekkür ettim. Hayalleri olanlar asla yalnız kalmazlar. ’Okuyan Bir Tosya Hayalim’in gerçeğe dönüşmüş en güzel, en gurur verici tablosu. Bizden de sana ve tüm Afrin Yiğitlerine selam olsun Emrah Çıtır kardeşim. Al bayrağımızın gölgesi hep üzerinizde, dualarımız hep sizinle olacak. O tertemiz alınlarınızdan öpüyorum, Allah’a emanet olun" dedi.

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