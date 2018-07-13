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Afrin kahramanları ailelerine kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 21:05 | Son Güncelleme

AFRİN'deki 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında görev yapan, İzmir'in Bornova ilçesindeki 2.

Afrin kahramanları ailelerine kavuştu

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- AFRİN'deki 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında görev yapan, İzmir'in Bornova ilçesindeki 2. Jandarma Komando Tugayı'nın 2'nci ve 3'üncü Jandarma Komando birlikleri kente dönüşlerinde törenle karşılandı. Aylardır ailelerinden uzakta kalan askerlerin sevdiklerine kavuşmaları sırasında, duygu dolu anlar yaşandı.
Türkiye'nin, Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na katılan 600 jandarma komando, ana üsleri olan Bornova'daki 2. Jandarma Komando Tugayı'na geri döndü. Bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesine yönelik harekata geçen 19 Şubat'ta katılan jandarma komandolar için tugaydaki tören alanında İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Musa Çitil, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan, Bornova Belediye Başkanı CHP'li Olgun Atila ve resmi kurum yöneticilerinin katılımıyla karşılama töreni yapıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Burhan İşliyen dualar okudu, Afrin harekatına ilişkin görsel sunum yapıldı. Törende Manisa'daki Gazi Ortaokulu'ndan 6-B sınıfı öğrencisi Şeyma Adıyaman'ın komandolara yazdığı mektup okundu. 24 Şubat'ta operasyona katılan askerlerden 9'u şehit olurken yaklaşık 600 komando İzmir'e geri döndü. İki taburun daha bölgede görevine devam ettiği öğrenildi.
Törende bir konuşma yapan Tümgeneral Musa Çitil, Suriye topraklarından can ve mal güvenliğimize kast eden, vatanın bölünmez bütünlüğünü tehdit eden teröristleri Afrin bolgesinde etkisiz hale getiren komandoların milletten aldığı cesaretle, kahramanlık sergilediğini dile getirdi. Çitil, "Emniyet asayiş ortamının sağlanması için suç ve suçlularla başarıyla mücadele eden jandarma yurdumuzun her köşesinde kurumlarla huzur ve ahenk içerisinde büyük bir özveri ve heyecanla görev yapmaya devam etmekteyiz. Vatan toprakları söz konusu olduğunda dünyanın en büyük güçlerine meydan okuyarak üstün savaş yeteneği ve azmiyle Sarıkamış'ta, Çanakkale'de, Kafkaslar'da, Sakarya'da, Dumlupınar'da ve Kıbrıs'ta savaşan jandarma birlikleri, bugün aynı ruhla Afrin'de mücadeleye devam etmektedir. Bornova Jandarma Tugay Komutanlığı, Afrin bölgesinde yuvalanan teröristleri etkisiz hale getirmek için 24 Şubat 2018 tarihinde operasyona başlamış ve 880 kilometrekare alanda 465 teröristi etkisiz hale getirmiştir. Halen 133 köyde faaliyetlerine devam etmektedirler" dedi.
Törenin ardından Afrin'den gelen İzmirli komandolar sevdikleriyle hasret giderdi. Ailesini 144 gündür görmediğini söyleyen ve yaşadığı mutluluğu anlatan komando Barış Menderes, en çok 4 yaşındaki kızı Zeynep'i özlediğini belirtti. Eşi Zahide Menderes ise "Şimdi çok mutlu ve heyecanlıyız. Ayrı kaldığımız süreç çok zor geçti. Onunla haberleşmek için hep bekliyorduk, eşim müsait olduğunda bizi arıyordu. Her dakikası korkuluydu" diye konuştu.

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Afrin kahramanları ailelerine kavuştuAfrin kahramanları ailelerine kavuştuAfrin kahramanları ailelerine kavuştuAfrin kahramanları ailelerine kavuştu

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