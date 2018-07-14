Afrin kahramanları ailelerine kavuştu

Törende bir konuşma yapan Tümgeneral Musa Çitil, Suriye topraklarından can ve mal güvenliğimize kast eden, vatanın bölünmez bütünlüğünü tehdit eden teröristleri Afrin bolgesinde etkisiz hale getiren komandoların milletten aldığı cesaretle, kahramanlık sergilediğini dile getirdi. Çitil, "Emniyet asayiş ortamının sağlanması için suç ve suçlularla başarıyla mücadele eden jandarma yurdumuzun her köşesinde kurumlarla huzur ve ahenk içerisinde büyük bir özveri ve heyecanla görev yapmaya devam etmekteyiz. Vatan toprakları söz konusu olduğunda dünyanın en büyük güçlerine meydan okuyarak üstün savaş yeteneği ve azmiyle Sarıkamış'ta, Çanakkale'de, Kafkaslar'da, Sakarya'da, Dumlupınar'da ve Kıbrıs'ta savaşan jandarma birlikleri, bugün aynı ruhla Afrin'de mücadeleye devam etmektedir. Bornova Jandarma Tugay Komutanlığı, Afrin bölgesinde yuvalanan teröristleri etkisiz hale getirmek için 24 Şubat 2018 tarihinde operasyona başlamış ve 880 kilometrekare alanda 465 teröristi etkisiz hale getirmiştir. Halen 133 köyde faaliyetlerine devam etmektedirler" dedi.

Törenin ardından Afrin'den gelen İzmirli komandolar sevdikleriyle hasret giderdi. Ailesini 144 gündür görmediğini söyleyen ve yaşadığı mutluluğu anlatan komando Barış Menderes, en çok 4 yaşındaki kızı Zeynep'i özlediğini belirtti. Eşi Zahide Menderes ise "Şimdi çok mutlu ve heyecanlıyız. Ayrı kaldığımız süreç çok zor geçti. Onunla haberleşmek için hep bekliyorduk, eşim müsait olduğunda bizi arıyordu. Her dakikası korkuluydu" diye konuştu.

