HABER

Afrin kahramanları PÖH'ler Erzincan'a döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 19:25 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Erzincan'dan Afrin'e uğurlanan Polis Özel Harekat ekipleri için karşılama töreni düzenlendi

ERZİNCAN (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Erzincan'dan Afrin'e uğurlanan Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri, tekbirlerle karşılandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 10 polis için Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde karşılama töreni düzenlendi. 12 Mart'ta uğurlandıkları Afrin'de görev alan polisleri, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ile aileleri ve silah arkadaşları karşıladı.

Onlarca araçlık konvoy eşliğinde geldikleri Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde kurban kesilip dua edilerek karşılanan PÖH ekibi, aileleriyle hasret giderdi.

100 günlük ayrılığın ardından görev yerlerine gelen dönen polislerin mesai arkadaşları davul ve zurna eşliğinde halay çekerek sevinçlerini gösterdi.

Erzincan Valisi Arslantaş, 42 Özel Harekat Polisi'nin martta kentten Afrin'e gittiğini, bir süre önce 32 polisin geri geldiğini ifade ederek, "Son 10 yiğidimiz de bugün döndü. Giderken tüm özel harekat polisimiz gitmek istedi. Arkadaşlarımızın arasından kura çekerek bu şanslıları gönderdik. Vatan görevi sınırların içinde dışında her yerde her şartta devam ediyor. Kendilerine hoş geldiniz diyorum tekrar. Her birini ayrı ayrı tebrik edip gözlerinden öpüyorum." dedi.

PARTNERElbise zorladıElbise zorladı
İstanbul'da yağmur etkili oluyorİstanbul'da yağmur etkili oluyor
TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildilerTSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin'den dönen özel harekatçılara davullu zurnalı karşılama Erzincan

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

ABD ürünlerinin ithalatına ek mali yükümlülük

ABD ürünlerinin ithalatına ek mali yükümlülük

Seçim sonuçlarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir

Seçim sonuçlarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler

TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!

Vatandaşlar dolu için böyle önlem aldı

Vatandaşlar dolu için böyle önlem aldı

ABD Başkanı Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.