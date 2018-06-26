Afrin kahramanları PÖH'ler Erzincan'a döndü

ERZİNCAN (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Erzincan'dan Afrin'e uğurlanan Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri, tekbirlerle karşılandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 10 polis için Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde karşılama töreni düzenlendi. 12 Mart'ta uğurlandıkları Afrin'de görev alan polisleri, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ile aileleri ve silah arkadaşları karşıladı.
Onlarca araçlık konvoy eşliğinde geldikleri Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde kurban kesilip dua edilerek karşılanan PÖH ekibi, aileleriyle hasret giderdi.
100 günlük ayrılığın ardından görev yerlerine gelen dönen polislerin mesai arkadaşları davul ve zurna eşliğinde halay çekerek sevinçlerini gösterdi.
Erzincan Valisi Arslantaş, 42 Özel Harekat Polisi'nin martta kentten Afrin'e gittiğini, bir süre önce 32 polisin geri geldiğini ifade ederek, "Son 10 yiğidimiz de bugün döndü. Giderken tüm özel harekat polisimiz gitmek istedi. Arkadaşlarımızın arasından kura çekerek bu şanslıları gönderdik. Vatan görevi sınırların içinde dışında her yerde her şartta devam ediyor. Kendilerine hoş geldiniz diyorum tekrar. Her birini ayrı ayrı tebrik edip gözlerinden öpüyorum." dedi.
AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama
Okulda rezalet! Not karşılığında öğretmeniyle ilişkiye girdi
İstanbul için beklenen dolu yağışı Tekirdağ'da etkili olmaya başladı
Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!
Son dakika! AK Parti MKYK ve MYK'nın toplanacağı tarih belli oldu
Güney Kore'de kapatılan intikam pornosu sitesinin sahibi tutuklandı
Ünlü modeli 'film çekeceğiz' diye kandırıp...
LGS sonuçları ilan edildi, LGS sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Son dakika! CHP'de istifa depremi
Trabzon'da şaşkınlık yaratan olay! Çaldığı küllükleri 4 yıl sonra geri getirdi
Gördüğünüz anda hemen kaçın! Et yiyen örümcek Bilecik'in korkulu rüyası oldu
Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük
LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama ekranı bekleniyor! (MEB, E-okul)
Okuyucu Yorumları 0 yorum