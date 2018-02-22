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Afrin kahramanları tekbirlerle uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 02:01 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülmekte olan Zeytin Dalı Harekatı’na destek için Muş’tan 23 Polis Özel Harekat (PÖH) timi tekbir ve dualarla binlerce kişi tarafından Afrin’e yolcu edildi.Gece yarısından itibaren Muş Emniyet Müdürlüğü önünde bir araya gelen binlerce kişi, PÖH timleri için Türk Bayrakları açarak, terör örgütleri aleyhine "kahrolsun PKK" sloganı atarken, polislere ise "Yaşasın Özel Harekat" sloganı ile destek oldular.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülmekte olan Zeytin Dalı Harekatı’na destek için Muş’tan 23 Polis Özel Harekat (PÖH) timi tekbir ve dualarla binlerce kişi tarafından Afrin’e yolcu edildi.
Gece yarısından itibaren Muş Emniyet Müdürlüğü önünde bir araya gelen binlerce kişi, PÖH timleri için Türk Bayrakları açarak, terör örgütleri aleyhine "kahrolsun PKK" sloganı atarken, polislere ise "Yaşasın Özel Harekat" sloganı ile destek oldular. Duygu dolu anların yaşandığı uğurlama töreninde 7’den 70’e herkes PÖH için gece 01.30’a kadar sokaklarda al bayraklarla dolaştı. Burada polisleri uğurlamaya gelen İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş bir konuşma yaparak, polislerin canları pahasına görev alarak, sağ salim gidip görevlerini yerine getireceklerini söyledi.
"Polislerimizin hepsi kura ile seçildi"
Polis Özel Harekattaki personellerin tamamının Afrin için gönüllü olduğunu hatırlatan Aktaş, "Bütün polis arkadaşlarımız gönüllü olarak Afrin’e gitmek istediler. Bunu çözmek için de Özel Harekat Şube Müdürümüz kura çekerek bu arkadaşları kura ile seçti. Bütün Muş Emniyet Müdürlüğü personelimizin tamamı Afrin’e gitmek istiyor. Tüm personelimizle Afrin için bütün unsurlarımızla hazırız." dedi.
"Kurada ismi çıkmayan arkadaşlarım bana gönül koydu"
Polis Özel Harekat Şube Müdürü Bülent Vatansever ise, "Bana şu anda gönül koyan çok. Şubede onun için toplandık gönül koymasınlar diye. Bu bir hizmet yarışı Allah nasip ettiği sürece biz buradayız. Canlarını sıkmasınlar dünyada bu kadar şerefsiz olduğu sürece bize iş çok düşer. Biz gerekeni yapacağız. İlk öncelerimiz gidiyor inşallah arkalarından da biz gideceğiz." İfadelerini kullandı.

Afrin kahramanları tekbirlerle uğurlandı

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Afrin kahramanları tekbirlerle uğurlandı

Afrin kahramanları tekbirlerle uğurlandı
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Afrin kahramanları tekbirlerle uğurlandı

Afrin kahramanları tekbirlerle uğurlandı
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Afrin kahramanları tekbirlerle uğurlandı

Afrin kahramanları tekbirlerle uğurlandı
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Afrin kahramanları tekbirlerle uğurlandı

Afrin kahramanları tekbirlerle uğurlandı
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Afrin kahramanları tekbirlerle uğurlandı

Afrin kahramanları tekbirlerle uğurlandı
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Afrin kahramanları tekbirlerle uğurlandı

Afrin kahramanları tekbirlerle uğurlandı
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Afrin kahramanları tekbirlerle uğurlandı

Afrin kahramanları tekbirlerle uğurlandı
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Afrin kahramanları tekbirlerle uğurlandı

Afrin kahramanları tekbirlerle uğurlandı
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Afrin kahramanları tekbirlerle uğurlandı

Afrin kahramanları tekbirlerle uğurlandı
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Afrin kahramanları tekbirlerle uğurlandı

Afrin kahramanları tekbirlerle uğurlandı
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Afrin kahramanları tekbirlerle uğurlandı

Afrin kahramanları tekbirlerle uğurlandı
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Afrin kahramanları tekbirlerle uğurlandı

Afrin kahramanları tekbirlerle uğurlandı
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Afrin kahramanları tekbirlerle uğurlandı

Afrin kahramanları tekbirlerle uğurlandı
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Afrin kahramanları tekbirlerle uğurlandı

Afrin kahramanları tekbirlerle uğurlandı
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Afrin kahramanları tekbirlerle uğurlandı

Afrin kahramanları tekbirlerle uğurlandı
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