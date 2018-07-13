Afrin kahramanları törenle karşılandı

Tümgeneral Çitil, konuşmasında, can ve mal güvenliğine kasteden, vatanın bölünmez bütünlüğünü tehdit eden teröristleri Afrin bölgesinde etkisiz hale getiren kahraman komandoları karşılamanın gururunu yaşadıklarını aktardı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Burhan İşliyen, dualar okuttu ve Afrin harekatına ilişkin görsel sunum yapıldı.

Bölgenin terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenmesine yönelik harekata şubat ayında katılan jandarma komandolar için tugaydaki tören alanında İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Musa Çitil, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen ve resmi kurum yöneticilerinin katılımıyla karşılama töreni gerçekleştirildi.

Jandarmanın emniyet, asayiş ve huzur ortamının sağlanması için görev başında olduğunu ifade eden Çitil, şöyle konuştu:

"En olumsuz koşullarda dahi dünyanın en üstün azmiyle Kafkaslar'da, Sarıkamış'ta, Dumlupınar'da savaşan jandarma birlikleri, aynı ruhla Afrin'de, El- Bab'da teröristle mücadeleye devam etmektedir. Afrin bölgesinde yuvalanan teröristleri etkisiz hale getirmek için 24 Şubat 2018'de operasyona başlamış, 465 teröristi etkisiz hale getirmiştir. 2 taburuyla 133 köyde emniyet ve asayiş ortamının sağlanması ile insani ve sağlık hizmetleri faaliyetlerine devam etmektedir."

Afrin'de görev yaptıkları sırada sivil halka zarar vermeden teröristleri etkisiz hale getiren jandarma komandonun dosta güven, düşmana korku verdiğini dile getiren Çitil, "Kandil ve Sincar'daki vatan hainleri de sıranın kendilerine geldiğini görerek canlarının derdine düşmüştür. Anne, baba, eş ve evlatlar olarak onlarla övünmek sizlerin doğal hakkıdır." diye konuştu.

Çitil, Afrin'de şehit olan jandarma komandolara Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.