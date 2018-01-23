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Afrin kahramanlarına yaprak sarması

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 19:34 | Son Güncelleme 1 saat önce

Türkiye'nin güvenliği için Afrin'e yönelik başlatılan operasyon sürüyor. Operasyonda PYD/PKK ve IŞİD başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele ediliyor. Sınırın sıfır noktasında ve içindeki mücadele cephe gerisinde de devam ediyor. Günümüzün 'Şerife Bacı'ları da askerlerimiz için uğraş veriyor...

Hatay’ın Hassa ilçesi Akbez Mahallesi’ndeki kadınlar, askerlere gönderilmek üzere yaprak sarması hazırladı. Hazırlanan dolmalar, araçlarla sınırın sıfır noktasında bekleyen askerlere teslim edildi.

Mehmetçik için yaprak sarması hazırlayan Hassalı bir kadın, Hatay sınırında görev yapan askerlerin annelerine de seslenerek, “Asker anneleri, evlatlarınızı merak etmeyin. Hepsi bize emanet inşallah. Bol bol onlara dua edin, dualarınızı eksik etmeyin. Sadaka çıkarın bol bol. İnşallah hepsi, sağ salim dönecek. Keşke biz de yanlarında olup, onlara yardımcı olsak. Bir silah verseler de biz de gitsek cepheye vatanımızı korumak için. Dualarımız, onlarlaç İnşallah, sağ salim dönecekler” dedi.

Yaprak sarması hazırlayan Hassalı kadınlar, ayrıca askerlerin ağzı yanmasın, diye sarmaları acı yapmadıklarını belirtip, Mehmetçik’e turşu ve ayran da gönderdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
mehmetçik Afrin yaprak sarması

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
helal olsun yapanlarada yiğenlere de
helal olsun hatayın büyük yürekli gönlü çok zengin güzel insanlarına
Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez; Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez
suriyeli analar bilmez...
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