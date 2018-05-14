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Afrin kahramanlarına ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 18:06 | Son Güncelleme

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, bölgedeki görevlerini tamamlayıp Kayseri'ye dönen 22 özel harekat personelini ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'deki görevlerini tamamlayıp Kayseri'ye dönen 22 özel harekat personeline ziyarette bulundu.

Kamçı, Özel Harekat Şube Müdürlüğü binası önünde kendisini karşılayan polislerle tokalaşarak, Afrin'de yaşananlar hakkında bilgi aldı.

Burada konuşma yapan Kamçı, yaklaşık 3 ay önce Afrin'e Kayseri'den gönderdikleri 22 polisin sağ salim ailelerine kavuşmalarından mutlu olduklarını söyledi.

Tüm güvenlik güçlerinin Afrin'e gitmek için gönüllü olduğunu anımsatan Kamçı, şunları kaydetti:

"Jandarma ve polis özel harekat timlerinin yüzde 100'ü 'Biz Afrin'e gönüllü gitmek istiyoruz' demişlerdi. Buradan 22 arkadaşımız gönüllü olarak Afrin'e gitti, geldi. Giderken şehit ya da gazi olmayı göze almışlardı. Burunları kanamadan ailelerine kavuştular, onun mutluluğu içerisindeler. İhtiyaç olursa yine tüm polislerimiz, jandarmalarımız gitmeye hazır. Onlar bizim iftihar kaynağımız. Arkadaşlarımızı kutluyoruz. Allah, bundan sonraki yaşamlarında sağlık versin kendilerine."

- "Görevimizin bilincindeydik"

Afrin'de görev yapan komiser yardımcısı Kemal Alkoç da bölgeden başarıyla dönmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Alkoç, "Hepimiz gönüllü gittiğimiz için görevimizin bilincindeydik. Komutanlarımızla da uyum içerisinde çalıştık. Bizi ilk 1 ay hava şartları zorladı. Zor dönemler yaşadık ama arkadaşlarımız geriye çekilmeden ilerlemesine devam etti. Bizi bilgi akışıyla çok iyi yönlendirdiler ve oradan başarıyla döndük." dedi.

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