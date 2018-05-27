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Afrin kahramanlarıyla iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 21:05 | Son Güncelleme

Van Valisi Murat Zorluoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'na katıldıktan sonra dönen özel harekat polisleri ve aileleriyle oruç açtı

Van Valisi Murat Zorluoğlu, özel harekat polisleri ve aileleriyle iftar yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda takviye olarak görevlendirilen ve başarıyla tamamlanan operasyonun ardından Van'a dönen özel harekat polisleri ve eşleriyle iftarda bir araya geldi.

Edremit sahilindeki Kocaeli Dostluk Parkı'nda gerçekleştirilen iftar programına ev sahipliği yapan ve polisler tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Zorluoğlu ve eşi, aynı masa etrafında bir araya geldikleri özel harekat polisleri ve eşleriyle oruç açıp sohbet etti.

Sevcan Zorluoğlu da polis çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.

Fotoğraf da çektirilen iftar programına vali yardımcıları Mehmet Parlak ve Sinan Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve eşi Dilek Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve çok sayıda polis memuru katıldı.

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iftar PÖH Vali Murat Zorluoğul Van

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