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Afrin kuşatmasında güvenli koridor imkanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 11:23 | Son Güncelleme

TSK ve ÖSO, Afrin kent merkezinin kuşatmasını tamamlarken sivillerin güvenli çıkışına imkan sağlayacak bir koridor oluşturdu

AFRİN/ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin ilçe merkezinin kuşatmasını tamamladı ve sivillerin güvenli çıkışını kolaylaştıracak bir koridor hazırladı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin kent merkezini kuşatmaya alırken, güneyden kent merkezini terk etmek isteyen siviller için güvenli koridor imkanı sağladı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 12 Mart 2018 tarihinden itibaren Afrin kent merkezi kuşatıldı." ifadesi kullanılmıştı.

TSK ve ÖSO, dün 12 köyü kurtarmıştı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, dün akşamki açıklamasında 175'i köy, 37'si kritik nokta olmak üzere toplam 212 bölgenin kontrol altına alındığı, kurtarılan toplam alanın bin 102 kilometrekareye ulaştığını söylemişti.

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletlerden de tepki görüyor.

TSK'dan Afrin açıklamasıTSK'dan Afrin açıklaması
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Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı Harekatı

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