Afrin'le bağlantı kopuyor! Teröristler kaçacak delik arıyor

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin art arda yeni haberler geliyor. Son dakika yaşanan gelişmelere göre, Afrin'de, Mabatlı beldesi ile şehir merkezi arasında bağlantının koparılmak üzere olduğu belirtildi. Bugün bağlantının tamamen kesilmesi bekleniyor. Bağlantının kesilmesinin ardından Cinderes'ten Bülbül'e kadar olan hatta yer alan köylerdeki teröristler kapana kısılacağı ve kaçma şansının olmayacakları belirtiliyor.

TERÖRİSTLER RAKKA'YA GÖTÜRÜLDÜ



Türkiye’nin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonunda köşeye sıkıştırılan PKK’lılar, Afrin’i terk etmeye başladı. Kandil’den Afrin’e destek amacıyla gelen üst düzey PKK militanları, Esad rejiminin desteğiyle gece yarısı Afrin’den kaçırılarak önce Tel Rifat’a ardından da Rakka’ya götürüldü.

PKK militanlarını adım adım izleyen istihbarat kaynakları, Afrin merkezde örgütün sözde üst düzey komutanlarının toplantı halinde olduğunu belirledi. Bunun üzerine havalanan F16 savaş uçaklarımız, Afrin asayiş sorumlusu Abdurrahim İbrahim ve yardımcılarının bulunduğu binayı tek atışla vurdu. Bu olay üzerine PKK’da ciddi panik yaşadı. TSK ve ÖSO’ya karşı direneceklerini her fırsatta dile getiren PKK/PYD’nin lider kadrosu, Afrin’de zorunlu olarak tuttukları militanları bırakarak kaçmaya başladı.