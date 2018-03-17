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Afrin'le bağlantı kopuyor! Teröristler kaçacak delik arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 08:32 | Son Güncelleme

Afrin operasyonunda yaşanan son gelişmelere göre, bugünden itibaren şehir merkeziyle kuzey ve batıdaki köyler arasındaki bağlantı hattının kesileceği belirtildi. Mabatlı beldesine düzenlenecek operasyonla birlikte teröristlerin bölgeden kaçma şanslarının ortadan kalkacağı bildirildi. Ayrıca, ÖSO unsurları Afrin kent merkezi girişine ulaştı, ilk fotoğraf sosyal medyadan paylaşıldı. Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin gelen son dakika gelişmeleri, haberimizden takip edebilirsiniz.

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin art arda yeni haberler geliyor. Son dakika yaşanan gelişmelere göre, Afrin'de, Mabatlı beldesi ile şehir merkezi arasında bağlantının koparılmak üzere olduğu belirtildi. Bugün bağlantının tamamen kesilmesi bekleniyor. Bağlantının kesilmesinin ardından Cinderes'ten Bülbül'e kadar olan hatta yer alan köylerdeki teröristler kapana kısılacağı ve kaçma şansının olmayacakları belirtiliyor.

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TERÖRİSTLER RAKKA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Türkiye’nin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonunda köşeye sıkıştırılan PKK’lılar, Afrin’i terk etmeye başladı. Kandil’den Afrin’e destek amacıyla gelen üst düzey PKK militanları, Esad rejiminin desteğiyle gece yarısı Afrin’den kaçırılarak önce Tel Rifat’a ardından da Rakka’ya götürüldü.

PKK militanlarını adım adım izleyen istihbarat kaynakları, Afrin merkezde örgütün sözde üst düzey komutanlarının toplantı halinde olduğunu belirledi. Bunun üzerine havalanan F16 savaş uçaklarımız, Afrin asayiş sorumlusu Abdurrahim İbrahim ve yardımcılarının bulunduğu binayı tek atışla vurdu. Bu olay üzerine PKK’da ciddi panik yaşadı. TSK ve ÖSO’ya karşı direneceklerini her fırsatta dile getiren PKK/PYD’nin lider kadrosu, Afrin’de zorunlu olarak tuttukları militanları bırakarak kaçmaya başladı.

EN KORKAĞI KANDİL KADROSU

Kaçan gruplardan en dikkat çekeni ise Kandil’den Afrin’e destek amacıyla gelen PKK üst düzey militanları oldu. Terör örgütünün Kandil’den gelen lider kadrosunun sivil araçlarla Afrin’den kaçtığı belirlendi. Edinilen bilgiye göre, adım adım izlenen terör örgütü liderleri Afrin’den birer ikişer sivil araçlara binerek Basuta’ya geçti. Buradan da Neble’ye daha sonra Muşa askeri kampı civarında bulunan Tel Şair köyüne geçti. Basuta’dan ayrılan ikinci kısım terörist liderleri ise buradan Tel Rifat üzerinden geçerek Fafin köyüne ulaştı. Tel Şeir ve Fafin köylerinde toplanan PKK/PYD liderleri, Esad rejimin hazırladığı otobüslerle Rakka’ya götürüldü. Terör örgütünün lider kadorosunun Afrin’i terketmesi geride kalan militan kardosunda da paniğe yol açtı. Bir kısım militanların TSK ve ÖSO ile karşı karşıya gelmek istemedikleri bu sebeple silah bıraktıkları iddia edildi. Afrin’deki sivil halk ise terör örgütü üyelerinden bazılarının silah bıraktığını doğruladı.

ÖSO GÜÇLERİ AFRİN GİRİŞİNDE!

Afrin kent merkezinden açılan güvenli koridorla sivillerin ayrılmasına izin verilirken, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları şehrin girişine ulaştı. İlk fotoğraf, sosyal medyadan paylaşıldı.

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HALILARIN ALTINA PATLAYICI YERLEŞTİRDİLER

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/PYD, caniliklerine bir yenisini ekledi. Afrin'den güçlükle ayrılabilen bir aileden altı kişi, sığınmak için girdikleri Kırgöl köyündeki bir evin halıları altına tuzaklanan patlayıcıların infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Patlamada bir kişi enkaz altında kaldı, beş kişi de yaralandı.

AFRİN SINIRINA KOMANDOLAR SEVK EDİLDİ

Türk ordusu, cephe hattına yeni komando birlikleri sevk etmeyi sürdürüyor. Hatay'a Türkiye'nin dört bir yanından gelen komandolar, Hassa ilçesindeki hudut birliklerine ulaştı.

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TSK YALANLADI: GERÇEK DIŞIDIR

TSK, Afrin kent merkezinde hastane vurulduğu yönünde dolaşıma sokulan haberleri yalanladı. Twitter hesabından yapılan resmi açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır. Zeytin Dalı Harekâtı sivil/masumlara ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edilmektedir" denildi.

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Gazanız mübarek kılıcınız keskin olsun Yiğitlwrimiz.Dualarımız sizinle,ayağınıza taş degmesin inşallah
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