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Afrin'le ilgili BM Genel Sekreteri'nden açıklama! TSK Twitter'dan paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 21:44 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Twitter'dan Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric'in sözlerini 'flaş' olarak paylaştı

Afrin'le ilgili BM Genel Sekreteri'nden açıklama! TSK Twitter'dan paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. TSK, Twitter'dan Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric'in sözlerini 'flaş' olarak paylaştı.

Açıklamada, "BM Genel Sekreteri'nden flaş Afrin açıklaması: (PKK/YPG kastedilerek) “Afrin’deki yerel yöneticiler halen hiç kimsenin şehri terk etmesine izin vermiyor.” denildi.

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TSK Afrin BM Twitter

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
pkk nın derdide bu zaten propaganda yapabilmeleri için Sivil ölümleri gerekiyor Çoğu Kadın ve Çocuk Bir Milyon insan ölmüş kimsenin umrunda olmaz ama sen istemeyerek iki sivilin ölümüne sebep olsan Yeryerinden oynar
Afrin'deki yerel yöneticileri infaz edecek bir tim oluşturulsun.
umarım mehmetciğimiz sapadağlam döner Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız ????
başka çareleri yokki köşeye sıkıştılar olan gariban halka oluyo işte
acelemiz yok. kararlı emin adımlarla minimum zaiat verecek şekilde harekete devam etmek doğru olandır.sonlarının geldiğinin farkında teroristler.
sıkıntı yok biz alırız onları vesselam
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