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Afrin mektuplarına Mehmetçik'ten videolu teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 14:48 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Afrin bölgesinde görev yapan askerler, kendilerine yazdıkları mektuplarla destek veren Afyonkarahisar'daki ilkokul öğrencilerine, çektikleri videoyla teşekkür etti.

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar) (DHA) - SURİYE'nin Afrin bölgesinde görev yapan askerler, kendilerine yazdıkları mektuplarla destek veren Afyonkarahisar'daki ilkokul öğrencilerine, çektikleri videoyla teşekkür etti. Askerlerin çektiği teşekkür videosunu izleyen öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Miralay Reşatbey İlkokulu öğrencileri, Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral ve destek vermek için yazdıkları mektupları bölgeye giden sağlık ekipleri aracılığıyla gönderdi. ASKERLER VİDEOLU MESAJLA TEŞEKKÜR ETTİ Operasyonda görev yapan askerler de öğrencilerin bu davranışına kayıtsız kalmadı ve çektikleri videolu mesajla teşekkür etti. Askerler toplu olarak çektiği videoda, şunları kaydetti: “Miralay Reşatbey İlkokulu'nun kıymetli öğrenci ve öğretmenleri, göndermiş olduğunuz mektuplar elimize ulaştı. Bize en büyük moral, göndermiş olduğunuz mektuplardır. Mektuplar için bizden cevap istediniz. Elimizdeki imkanlar doğrultusunda sizlere bu videoyu çekiyoruz. Sizin gibi çocuklarımız olduğu için geleceğe umutla bakabiliyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Ne mutlu Türküm diyene." ÖĞRENCİLER DE VİDEOLU MESAJ GÖNDERDİ Videoyu izleyen öğretmen ve öğrenciler ise okul bahçesinde 32 metrekarelik Türk bayrağı açarak, "Kahraman askerlerimizle gurur duyuyoruz. Ne mutlu Türküm diyene. Vatan size minnettardır. Miralay Reşatbey İlkokulu'ndan selamlar" diye slogan atarak çektikleri videoyu askerlere gönderdi.

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