Afrin mektuplarına Mehmetçik'ten videolu teşekkür

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar) (DHA) - SURİYE'nin Afrin bölgesinde görev yapan askerler, kendilerine yazdıkları mektuplarla destek veren Afyonkarahisar'daki ilkokul öğrencilerine, çektikleri videoyla teşekkür etti. Askerlerin çektiği teşekkür videosunu izleyen öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Miralay Reşatbey İlkokulu öğrencileri, Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral ve destek vermek için yazdıkları mektupları bölgeye giden sağlık ekipleri aracılığıyla gönderdi. ASKERLER VİDEOLU MESAJLA TEŞEKKÜR ETTİ Operasyonda görev yapan askerler de öğrencilerin bu davranışına kayıtsız kalmadı ve çektikleri videolu mesajla teşekkür etti. Askerler toplu olarak çektiği videoda, şunları kaydetti: “Miralay Reşatbey İlkokulu'nun kıymetli öğrenci ve öğretmenleri, göndermiş olduğunuz mektuplar elimize ulaştı. Bize en büyük moral, göndermiş olduğunuz mektuplardır. Mektuplar için bizden cevap istediniz. Elimizdeki imkanlar doğrultusunda sizlere bu videoyu çekiyoruz. Sizin gibi çocuklarımız olduğu için geleceğe umutla bakabiliyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Ne mutlu Türküm diyene." ÖĞRENCİLER DE VİDEOLU MESAJ GÖNDERDİ Videoyu izleyen öğretmen ve öğrenciler ise okul bahçesinde 32 metrekarelik Türk bayrağı açarak, "Kahraman askerlerimizle gurur duyuyoruz. Ne mutlu Türküm diyene. Vatan size minnettardır. Miralay Reşatbey İlkokulu'ndan selamlar" diye slogan atarak çektikleri videoyu askerlere gönderdi.
Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi
İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası skandalı ortaya çıkardı
Aşık olduğu kişi tarafından reddedilince kendini baştan yarattı
Suriye krizinde son dakika gelişme!
Son dakika! Ortaköy'de istinat duvarı çöktü! Beş araç duvarın altında kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken detay
Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Bu karelerin gerçek olduğuna inanamayacaksınız
Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum