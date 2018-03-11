HABER

Afrin merkez adım adım! Orada da uygulanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 08:04 | Son Güncelleme

Afrin’e meskûn mahal operasyonu hemen başlamayacak. Mehmetçik, Cinderes’te uyguladığı taktiğe başvuracak. Afrin’e bakan Karatepe ve Halidiye’nin alınması sonrası yeni hedefin ilçe merkezi değil, Türende ve Cüdeyde olduğu, böylelikle önümüzdeki günlerde Afrin’in her yandan kuşatılacağı öğrenildi.

Afrin merkez adım adım! Orada da uygulanacak

Kuzeyi ve doğusu tamamen TSK-ÖSO birliklerine geçen Afrin’e meskûn mahal operasyonu hemen başlamayacak.

Edinilen bilgilere göre Mehmetçik, Afrin merkezini PKK’dan temizlemek için Cinderes’te uyguladığı taktiğe başvuracak. Afrin’e bakan Karatepe ve Halidiye’nin alınması sonrası yeni hedefin ilçe merkezi değil, Türende ve Cüdeyde olduğu, böylelikle önümüzdeki günlerde Afrin’in her yandan kuşatılacağı öğrenildi.

İlçeye bakan stratejik Cebel Ahme’nin de (Ahme Dağı) alınmasının ardından teröristlerin dörtbir koldan abluka altına alınacağı belirtiliyor. Operasyonun bu safhasından sonra TSK, Afrin merkezden sivillerin çıkışı için koridor açacak.

Sivillerin çıkmasından sonra ise merkeze yönelik meskûn mahal operasyonu başlayacak. (Yeni Şafak)

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanına silahlı saldırıAlperen Ocakları İstanbul İl Başkanına silahlı saldırı
Son hali dehşete düşürdü!Son hali dehşete düşürdü!
Kur'an içinde FETÖ talimatı!Kur'an içinde FETÖ talimatı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin Zeytin Dalı Harekatı

En Çok Okunan Haberler

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Önemli davalara bakan emekli hakim kazada yaşamını yitirdi

Önemli davalara bakan emekli hakim kazada yaşamını yitirdi

‘Denetimli serbestlik’le serbest kalan hırsızlık çetesi 310 bin liralık soygun yaptı

‘Denetimli serbestlik’le serbest kalan hırsızlık çetesi 310 bin liralık soygun yaptı

Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Türkiye-ABD görüşmesinde önemli Menbiç detayı

Türkiye-ABD görüşmesinde önemli Menbiç detayı

Türkiye'den ABD'nin tehdidine yanıt: Tepki veririz

Türkiye'den ABD'nin tehdidine yanıt: Tepki veririz

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Mehmetçiğin taktiğini buradan tüm dünyaya duyuran aşırı zeki..zeka küpü bir medyamız var..amacınız ne ??? yapılmayan operasyonun taktiğini ilan etmekteki amaç ne...
ASKER İŞİNİ BİLİR......
Diğer Haberler
Radyasyon seviyesi artıyor: Haftada bir röntgen çektirmek gibi

Radyasyon seviyesi artıyor: Haftada bir röntgen çektirmek gibi

İstanbul'da göz gözü görmüyor!

İstanbul'da göz gözü görmüyor!

İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli devam ediyor

İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli devam ediyor

İstanbul Boğazı’ndaki köprüler sis nedeniyle adeta kayboldu

İstanbul Boğazı’ndaki köprüler sis nedeniyle adeta kayboldu

Vali Süleyman Kamçı’nın “12 Mart İstiklal Marşının Kabulü” Mesajı

Vali Süleyman Kamçı’nın “12 Mart İstiklal Marşının Kabulü” Mesajı

İstanbul'da sis hayatı felç etti! İptaller art arda geliyor

İstanbul'da sis hayatı felç etti! İptaller art arda geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.