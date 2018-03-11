Afrin merkez adım adım! Orada da uygulanacak

Kuzeyi ve doğusu tamamen TSK-ÖSO birliklerine geçen Afrin’e meskûn mahal operasyonu hemen başlamayacak.

Edinilen bilgilere göre Mehmetçik, Afrin merkezini PKK’dan temizlemek için Cinderes’te uyguladığı taktiğe başvuracak. Afrin’e bakan Karatepe ve Halidiye’nin alınması sonrası yeni hedefin ilçe merkezi değil, Türende ve Cüdeyde olduğu, böylelikle önümüzdeki günlerde Afrin’in her yandan kuşatılacağı öğrenildi.

İlçeye bakan stratejik Cebel Ahme’nin de (Ahme Dağı) alınmasının ardından teröristlerin dörtbir koldan abluka altına alınacağı belirtiliyor. Operasyonun bu safhasından sonra TSK, Afrin merkezden sivillerin çıkışı için koridor açacak.

Sivillerin çıkmasından sonra ise merkeze yönelik meskûn mahal operasyonu başlayacak. (Yeni Şafak)