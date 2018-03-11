Afrin merkez adım adım! Orada da uygulanacak

Kuzeyi ve doğusu tamamen TSK-ÖSO birliklerine geçen Afrin’e meskûn mahal operasyonu hemen başlamayacak.
Edinilen bilgilere göre Mehmetçik, Afrin merkezini PKK’dan temizlemek için Cinderes’te uyguladığı taktiğe başvuracak. Afrin’e bakan Karatepe ve Halidiye’nin alınması sonrası yeni hedefin ilçe merkezi değil, Türende ve Cüdeyde olduğu, böylelikle önümüzdeki günlerde Afrin’in her yandan kuşatılacağı öğrenildi.
İlçeye bakan stratejik Cebel Ahme’nin de (Ahme Dağı) alınmasının ardından teröristlerin dörtbir koldan abluka altına alınacağı belirtiliyor. Operasyonun bu safhasından sonra TSK, Afrin merkezden sivillerin çıkışı için koridor açacak.
Sivillerin çıkmasından sonra ise merkeze yönelik meskûn mahal operasyonu başlayacak. (Yeni Şafak)
Önemli davalara bakan emekli hakim kazada yaşamını yitirdi
Hatay ve Mersin'den acı haber: 2 şehit, 2 yaralı
Zonguldak'ta dehşet anları! Bıçakla önce vatandaşlara sonra polise saldırdı
Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor
Gece kulübüne atla girdi, düşünce ortalık savaş alanına döndü
NASA şokta! Hiç beklenmedik gelişme
İYİ Parti ile AK Parti arasında yeni kriz! 'Projemizi çaldılar'
Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık ile buluşma anı objektiflere yansıdı
Emojinin pabucu dama! WhatsApp'ta 'çıkartma' devri
Psikiyatri kliniğinde büyük skandal! Hastasıyla ilişkiye giren hemşireler tutuklandı
Okuyucu Yorumları 2 yorum