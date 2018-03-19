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Afrin merkezi ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 03:12 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekâtı’nın 58. gününde Afrin kent merkezinde kontrol sağlandı. Kent merkezine giren Mehmetçik “Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 Mart Şehitler gününe, yüce Türk milletine ve şehitlere armağanıdır” diyerek üç kere öptüğü Türk bayrağını hükümet binasında göndere çekti...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Pazar sabahı Afrin'in kent merkezine girerek burada kontrolü ele geçirdi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 58'inci gününde Afrin ilçe merkezinde kontrol sağlandı. İlçe merkezinin ele geçirilmesi için operasyon dün sabah Türkiye saatiyle 05.00 sularında başladı.

Özgür Suriye Ordusu üyeleri, ilçe merkezini kuşatan cephe hatlarından çıktı. Yaklaşık bir saat içinde Özgür Suriye Ordusu güçleri, doğu, batı ve kuzey yönlerinden merkeze girmeye başladı. Bu sırada teröristlerin döşediği birkaç mayın infilak etti.

İlerleyen TSK ve ÖSO güçleri ilk etapta Eşrefiye, Mahmudiye ve Cemiliye mahalleleri ile gümrük ve elektrik dağıtım binalarını ele geçirdi.

Direnişle karşılaşmayan Özgür Suriye Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri, dün 08.30 sularında ilçe merkezinde kontrolü sağladı.

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu:

erdogan-tweet

TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Afrin'de güvenlik güçleri bir yandan arama tarama faaliyetlerini sürdürürken diğer yandan da stratejik öneme sahip binalara girildi.

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nın 58'inci gününde Afrin'de kontrolü sağladı- ek fotoğraflar

Şehir merkezine giren güvenlik güçleri daha sonra buradaki hükümet binasına çıkarak Türk bayrağını dalgalandırdı.

afrin-galeri

29 KÖY DAHA KURTARILDI

AA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'de 29 köyü daha teröristlerden kurtararak, ilçe merkezinin kuzey, doğu ve batı bölgelerini tümüyle kontrolüne aldı.

TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesinin doğusu ile Racu-Bülbül-Şeran beldeleri üçgeninde yer alan, Yukarı Gulyan, Aşağı Gulyan, Berbant, Göbek, Öksüzlü, Guebek, Abraz, Şeyh Kulu, Hasan Deirli, Çorba Ovası, Samatek, Kodlaki, Anbarlı, Saghir Obası, Kalilene, Açoni, Dik Obası, Zivenko, Heşelik, Hacıhasanlı, Rahmanlı, Dalyanlı, Rutanlı, İki Ahır, Beremci, Selo, Arap Uşağı, Katranlı, Kuzrayhil köylerini teröristlerden kurtardı.

Gün içerisinde Mabatlı belde merkezinin de teröristlerden arındırılmasıyla ilçe merkezinin kuzey, doğu ve batı bölgeleri tümüyle TSK ve ÖSO'nun kontrolüne girmiş oldu.

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nın 58'inci gününde Afrin'de kontrolü sağladı- ek fotoğraflar

TSK'DAN İLK AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun!" denildi.

Afrin'de kontrolün sağlanmasının ardından, güvenlik faaliyetleri başladı.

TSK ve ÖSO uzmanları mayın ve el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getiriyor. Sivillerin zarar görmemesi için azami dikkat gösteriliyor.

Afrin'in ilçe merkezinin ardından TSK ve ÖSO, Afrin'de Mabetli belde merkezini de teröristlerden temizledi. Böylece tüm belde merkezleri kontrol altına alındı.

komandoandi

MEHMETÇİKTEN KOMANDO ANDI

Afrin kent merkezini ele geçiren Mehmetçik kent meydanında toplanarak komando andını seslendirdi. O anlar böyle görüntülendi.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Twitter'dan Afrin'in kontrol altına alınmasıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Bozdağ açıklamasında "Daha çok işimiz var" dedi:

"Önemli bir aşama geçildi. Büyük ve sembol yer Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı. Ama henüz işimiz bitmedi. Önce Afrin tuzak, bomba ve silahlardan arındırılacak. Sonra Afrin'in ötesindeki Afrin'e bağlı yerler kontrol altına alınacak ve bölge teröristlerden, tuzaklardan, bomba ve diğer silahlardan arındırılacaktır.

"Terörden arındırılıp kontrol altına alınan yerlerde hayatın normalleşmesi için hızlı adımlar atılacak, alt ve üst yapı imar, ihya edilecek, gıdaya, sağlığa erişimde sorun yaşanmaması için tedbirler artırılacak, yaralar sarılacak, huzur, barış, güven ve istikrar yeniden inşa edilecek. Yani henüz işimiz bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var. Ama Afrin'de terör ve teröristler bitti. Afrin halkı üzerinde terör örgütünün kurduğu baskı ve zulüm sona erdi. Artık Afrin halkı özgürlük, güvenlik, huzur, barış ve istikrar içinde yaşayacaktır."

Afrin'deki gelişmelerle ilgili BBC'ye konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Ahmet Berat Çonkar, siyasi çözüm sonrası Türkiye'nin kontrol ettiği bölgeleri Suriye'ye teslim edeceğini belirtti.

AFRİN HAREKATI ŞEHİTLERİ

22 Ocak

Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan

23 Ocak

Üsteğmen Oğuz Kaan Usta

Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı

27 Ocak

Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan

Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş

3 Şubat

Teğmen Cihangir Çubukçu

Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen

Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akgül

Uzman Çavuş Ufuk Aktağ

Uzman Onbaşı Fırat Karaca

Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu

4 Şubat

Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren

Uzman Çavuş Selim Vurdal

5 Şubat

Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya

Piyade Teğmen Ahmet Aktepe

Uzman Çavuş Ali Yılmaz

7 Şubat

Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar

Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan

9 Şubat

Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu

10 Şubat

Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz

Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca

Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin

Uzman Çavuş Halis Koca

Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın

Uzman Erbaş Enes Sarıaslan

Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu

Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege

Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş

Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan

Pilot Üsteğmen Erdem Mut

Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman

17 Şubat

Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin

25 Şubat

Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü

1 Mart

Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik

Uzman Çavuş Recep Çetin

Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç

Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol

Jandarma Astsubay Uğur Palancı

Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel

Jardarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek

Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe

8 Mart

Uzman Onbaşı Fuat Demir

12 Mart

Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart

13 Mart

Uzman Çavuş Orhan Sürmen

15 Mart

Piyade Teğmen Muhammed Kır

17 Mart

Piyade Binbaşı Mithat Dunca

TSK: 3603 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK, Afrin'de bugüne kadar etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili son sayıyı açıkladı. Yapılan açıklamada, "3603 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Yapılan açıklamada ayrıca, "46 silah arkadaşımız şehit oldu, 225 yaralımız var" ifadeleri yer aldı.

TSK paylaştı! Afrin'de ele geçirildi!TSK paylaştı! Afrin'de ele geçirildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındıCumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı
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Anahtar Kelimeler:
Afrin Zeytin Dalı Harekatı

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