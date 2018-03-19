Afrin merkezi ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Pazar sabahı Afrin'in kent merkezine girerek burada kontrolü ele geçirdi.
Zeytin Dalı Harekatı'nın 58'inci gününde Afrin ilçe merkezinde kontrol sağlandı. İlçe merkezinin ele geçirilmesi için operasyon dün sabah Türkiye saatiyle 05.00 sularında başladı.
Özgür Suriye Ordusu üyeleri, ilçe merkezini kuşatan cephe hatlarından çıktı. Yaklaşık bir saat içinde Özgür Suriye Ordusu güçleri, doğu, batı ve kuzey yönlerinden merkeze girmeye başladı. Bu sırada teröristlerin döşediği birkaç mayın infilak etti.
İlerleyen TSK ve ÖSO güçleri ilk etapta Eşrefiye, Mahmudiye ve Cemiliye mahalleleri ile gümrük ve elektrik dağıtım binalarını ele geçirdi.
Direnişle karşılaşmayan Özgür Suriye Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri, dün 08.30 sularında ilçe merkezinde kontrolü sağladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu:
TÜRK BAYRAĞI ASILDI
Afrin'de güvenlik güçleri bir yandan arama tarama faaliyetlerini sürdürürken diğer yandan da stratejik öneme sahip binalara girildi.
Şehir merkezine giren güvenlik güçleri daha sonra buradaki hükümet binasına çıkarak Türk bayrağını dalgalandırdı.
Afrin şehir merkezine Türk Bayrağının çekilmesi. pic.twitter.com/oVEzkpk3y5— TSK (@TSKGnkur) 18 Mart 2018
29 KÖY DAHA KURTARILDI
AA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'de 29 köyü daha teröristlerden kurtararak, ilçe merkezinin kuzey, doğu ve batı bölgelerini tümüyle kontrolüne aldı.
TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesinin doğusu ile Racu-Bülbül-Şeran beldeleri üçgeninde yer alan, Yukarı Gulyan, Aşağı Gulyan, Berbant, Göbek, Öksüzlü, Guebek, Abraz, Şeyh Kulu, Hasan Deirli, Çorba Ovası, Samatek, Kodlaki, Anbarlı, Saghir Obası, Kalilene, Açoni, Dik Obası, Zivenko, Heşelik, Hacıhasanlı, Rahmanlı, Dalyanlı, Rutanlı, İki Ahır, Beremci, Selo, Arap Uşağı, Katranlı, Kuzrayhil köylerini teröristlerden kurtardı.
Gün içerisinde Mabatlı belde merkezinin de teröristlerden arındırılmasıyla ilçe merkezinin kuzey, doğu ve batı bölgeleri tümüyle TSK ve ÖSO'nun kontrolüne girmiş oldu.
TSK'DAN İLK AÇIKLAMA
TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun!" denildi.
Afrin şehir merkezinden ilk görüntüler. pic.twitter.com/DQdGzWSAmr— TSK (@TSKGnkur) 18 Mart 2018
Afrin'de kontrolün sağlanmasının ardından, güvenlik faaliyetleri başladı.
TSK ve ÖSO uzmanları mayın ve el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getiriyor. Sivillerin zarar görmemesi için azami dikkat gösteriliyor.
Afrin'in ilçe merkezinin ardından TSK ve ÖSO, Afrin'de Mabetli belde merkezini de teröristlerden temizledi. Böylece tüm belde merkezleri kontrol altına alındı.
MEHMETÇİKTEN KOMANDO ANDI
Afrin kent merkezini ele geçiren Mehmetçik kent meydanında toplanarak komando andını seslendirdi. O anlar böyle görüntülendi.
Afrin'de Mehmetçik ten komando andı— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 18 Mart 2018
Afrin kent merkezini ele geçiren Mehmetçik ten komando andı. İşte yemin ettikleri o an https://t.co/YqtnugR51l pic.twitter.com/rTSVPYjcbq
BUNDAN SONRA NE OLACAK?
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Twitter'dan Afrin'in kontrol altına alınmasıyla ilgili bir açıklama yayımladı.
Bozdağ açıklamasında "Daha çok işimiz var" dedi:
"Önemli bir aşama geçildi. Büyük ve sembol yer Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı. Ama henüz işimiz bitmedi. Önce Afrin tuzak, bomba ve silahlardan arındırılacak. Sonra Afrin'in ötesindeki Afrin'e bağlı yerler kontrol altına alınacak ve bölge teröristlerden, tuzaklardan, bomba ve diğer silahlardan arındırılacaktır.
"Terörden arındırılıp kontrol altına alınan yerlerde hayatın normalleşmesi için hızlı adımlar atılacak, alt ve üst yapı imar, ihya edilecek, gıdaya, sağlığa erişimde sorun yaşanmaması için tedbirler artırılacak, yaralar sarılacak, huzur, barış, güven ve istikrar yeniden inşa edilecek. Yani henüz işimiz bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var. Ama Afrin'de terör ve teröristler bitti. Afrin halkı üzerinde terör örgütünün kurduğu baskı ve zulüm sona erdi. Artık Afrin halkı özgürlük, güvenlik, huzur, barış ve istikrar içinde yaşayacaktır."
Afrin'deki gelişmelerle ilgili BBC'ye konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Ahmet Berat Çonkar, siyasi çözüm sonrası Türkiye'nin kontrol ettiği bölgeleri Suriye'ye teslim edeceğini belirtti.
AFRİN HAREKATI ŞEHİTLERİ
22 Ocak
Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan
23 Ocak
Üsteğmen Oğuz Kaan Usta
Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı
27 Ocak
Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan
Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş
3 Şubat
Teğmen Cihangir Çubukçu
Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen
Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akgül
Uzman Çavuş Ufuk Aktağ
Uzman Onbaşı Fırat Karaca
Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu
4 Şubat
Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren
Uzman Çavuş Selim Vurdal
5 Şubat
Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya
Piyade Teğmen Ahmet Aktepe
Uzman Çavuş Ali Yılmaz
7 Şubat
Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar
Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan
9 Şubat
Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu
10 Şubat
Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz
Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca
Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin
Uzman Çavuş Halis Koca
Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın
Uzman Erbaş Enes Sarıaslan
Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu
Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege
Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş
Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan
Pilot Üsteğmen Erdem Mut
Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman
17 Şubat
Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin
25 Şubat
Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü
1 Mart
Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik
Uzman Çavuş Recep Çetin
Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç
Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol
Jandarma Astsubay Uğur Palancı
Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel
Jardarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek
Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe
8 Mart
Uzman Onbaşı Fuat Demir
12 Mart
Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart
13 Mart
Uzman Çavuş Orhan Sürmen
15 Mart
Piyade Teğmen Muhammed Kır
17 Mart
Piyade Binbaşı Mithat Dunca
TSK: 3603 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
TSK, Afrin'de bugüne kadar etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili son sayıyı açıkladı. Yapılan açıklamada, "3603 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Yapılan açıklamada ayrıca, "46 silah arkadaşımız şehit oldu, 225 yaralımız var" ifadeleri yer aldı.
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