Afrin merkezi ele geçirildi

Afrin'de güvenlik güçleri bir yandan arama tarama faaliyetlerini sürdürürken diğer yandan da stratejik öneme sahip binalara girildi.

İlerleyen TSK ve ÖSO güçleri ilk etapta Eşrefiye, Mahmudiye ve Cemiliye mahalleleri ile gümrük ve elektrik dağıtım binalarını ele geçirdi.

Özgür Suriye Ordusu üyeleri, ilçe merkezini kuşatan cephe hatlarından çıktı. Yaklaşık bir saat içinde Özgür Suriye Ordusu güçleri, doğu, batı ve kuzey yönlerinden merkeze girmeye başladı. Bu sırada teröristlerin döşediği birkaç mayın infilak etti.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun!" denildi.

Gün içerisinde Mabatlı belde merkezinin de teröristlerden arındırılmasıyla ilçe merkezinin kuzey, doğu ve batı bölgeleri tümüyle TSK ve ÖSO'nun kontrolüne girmiş oldu.

AA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'de 29 köyü daha teröristlerden kurtararak, ilçe merkezinin kuzey, doğu ve batı bölgelerini tümüyle kontrolüne aldı.

"Önemli bir aşama geçildi. Büyük ve sembol yer Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı. Ama henüz işimiz bitmedi. Önce Afrin tuzak, bomba ve silahlardan arındırılacak. Sonra Afrin'in ötesindeki Afrin'e bağlı yerler kontrol altına alınacak ve bölge teröristlerden, tuzaklardan, bomba ve diğer silahlardan arındırılacaktır.

Bozdağ açıklamasında "Daha çok işimiz var" dedi:

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Twitter'dan Afrin'in kontrol altına alınmasıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Afrin'in ilçe merkezinin ardından TSK ve ÖSO, Afrin'de Mabetli belde merkezini de teröristlerden temizledi. Böylece tüm belde merkezleri kontrol altına alındı.

TSK ve ÖSO uzmanları mayın ve el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getiriyor. Sivillerin zarar görmemesi için azami dikkat gösteriliyor.

"Terörden arındırılıp kontrol altına alınan yerlerde hayatın normalleşmesi için hızlı adımlar atılacak, alt ve üst yapı imar, ihya edilecek, gıdaya, sağlığa erişimde sorun yaşanmaması için tedbirler artırılacak, yaralar sarılacak, huzur, barış, güven ve istikrar yeniden inşa edilecek. Yani henüz işimiz bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var. Ama Afrin'de terör ve teröristler bitti. Afrin halkı üzerinde terör örgütünün kurduğu baskı ve zulüm sona erdi. Artık Afrin halkı özgürlük, güvenlik, huzur, barış ve istikrar içinde yaşayacaktır."

Afrin'deki gelişmelerle ilgili BBC'ye konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Ahmet Berat Çonkar, siyasi çözüm sonrası Türkiye'nin kontrol ettiği bölgeleri Suriye'ye teslim edeceğini belirtti.

AFRİN HAREKATI ŞEHİTLERİ

22 Ocak

Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan

23 Ocak

Üsteğmen Oğuz Kaan Usta

Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı

27 Ocak

Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan

Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş

3 Şubat

Teğmen Cihangir Çubukçu

Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen