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Afrin merkezinde teröristlerin durdurduğu eğitim yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 14:33 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı'nda YPG/PKK'dan kurtarılan Afrin'deki okullarda duran eğitim faaliyetleri yeniden hız kazandı - İlçe merkezinde çatışma yaşanmamasına rağmen örgütün eğitimi durdurması nedeniyle kaybolan zaman telafi edilmeye çalışılıyor - Türkiye'nin desteğiyle, Afrin ilçe merkezinde yaklaşık 500 ortaokul ve lise öğrencisi telafi derslerinden yararlanacak - Afrin Meclis Başkan Yardımcısı ve İlçe Eğitim Ofisi Sorumlusu Abdo Nebhen: - "450 ila 500 civarında öğrenciye hızlandırılmış eğitim vererek, bu yılki eğitim-öğretim döneminin boşa gitmemesini sağlayacağız" - "PYD, siyasi amaçları için okulları kullanıyordu. Kürtçe'yi zorunlu yaptı. Din derslerini çıkartarak yerine örgütün savunduğu ideolojileri getirdi"

AFRİN (AA) - ÖMER KOPARAN - Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezinde, örgütün durdurduğu eğitim-öğretim faaliyetleri Türkiye'nin desteğiyle yeniden başlatıldı.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Afrin'de, kırsal bölgelerin teröristlerden kurtarılmasından kısa süre sonra eğitim-öğretim faaliyetleri yeniden başlamıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) harekatın son aşamasında ele geçirdiği ilçe merkezinde ise öğrenciler terör örgütü tarafından mağdur edilmişti.

TSK ve ÖSO'nun ilçe merkezine yönelik saldırı düzenlememesi ve bölgede çatışma yaşanmamasına rağmen YPG/PKK, okulları kapatarak faaliyetleri durdurmuştu.

Zeytin Dalı Harekatı'yla 18 Mart'ta ilçe merkezinin alınması, bombalı tuzaklardan arındırılarak güvenli hale getirilmesi ve halkın önemli bölümünün evlerine dönerek hayatın olağan akışına kavuşmasıyla öğrencilere yönelik çalışmalar yeniden hız kazandı.

Bu kapsamda, Türkiye'nin desteğiyle okullarda hızlandırılmış eğitim faaliyetleri başlatıldı.

Eğitim seferberliğinin yaşandığı ilçe merkezindeki El-İttihat Okulu, yaklaşık bir haftadır orta okul ve lise çağındaki öğrenciler için hızlandırılmış ders programları düzenliyor.

Yaklaşık 450 ila 500 arasında öğrencinin ders başı yaptığı okuldaki eğitim ise gönüllü öğretmenlere emanet.

- "PYD siyasi amaçları için okulları kullanıyordu"

Afrin Meclis Başkan Yardımcısı ve İlçe Eğitim Ofisi Sorumlusu Abdo Nebhen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrin ilçe merkezindeki bir okulda gerekli hazırlıkların tamamlanmasıyla eğitime başladıklarını belirtti.

"450 ila 500 civarında öğrenciye hızlandırılmış eğitim vererek, bu yılki eğitim-öğretim döneminin boşa gitmemesini sağlayacağız." diyen Nebhen, Suriyeli öğretmenlerin gönüllü olarak derslere katıldığını kaydetti.

Türkiye'ye Afrin'deki eğitim çalışmalarına verdiği destekten dolayı teşekkür eden Nebhen, "Eskiden Afrin'de eğitim yoktu' diyemeyiz ancak PYD, siyasi amaçları için okulları kullanıyordu. Kürtçe'yi zorunlu yaptı. Din derslerini çıkartarak yerine örgütün savunduğu ideolojileri getirdi." ifadelerini kullandı.

Nebhen, kırtasiye malzemelerinin temini ve kitap sayısının yetersizliği nedeniyle bazı sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

- Eğitim gönüllüleri görev yapıyor

Okulda görev yapan gönüllü öğretmenlerden biri olan Hasan Naif de uzun süredir eğitim göremeyen öğrencilerin derslerini telafi etmek için yoğun bir program hazırladıklarını dile getirdi.

Öğrencilerin iki ayda geriye dönük olarak tüm dersleri göreceğini anlatan Naif, gönüllü olarak okulda görev yapan tüm meslektaşlarına teşekkür etti.

- "Geleceğimizi güvence altına almak istiyoruz"

9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Sare Ahmet de uzun süre ayrı kaldığı okuluna yeniden başladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Yetkililerden bölgede eğitimin aksamaması için desteklerini devam ettirmelerini talep eden Sare, "Geleceğimizi güvence altına almak istiyoruz. Bu konuda bize destek olsunlar." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin eğitim okullar YPG/PYD

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