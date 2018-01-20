Afrin operasyonu başladı

Ferhat DERVİŞOĞLU-Kasım NARCI/ Faruk KAHRAMAN/ HATAY, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Afrin operasyonu kapsamında terör örgütlerinin mevzilerini havadan uçaklarla bombaladı. Eş zamanlı olarak karadan da obüslerle atış yapıldı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde savaş uçakları, saat 17.00 sıralarında Afrin'e geçip mevzilere bomba yağdırdı. Aynı zamanda Hassa ilçe sinindeki sınır birlikleri ile Kilis'teki sınır birliklerinden Afrin'e top atışları yapıldı.
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