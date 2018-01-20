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Afrin operasyonu başladı! Sınır hattında uçak sesleri...

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 16:59 | Son Güncelleme 34 dakika önce

Son dakika haberine göre Afrin operasyonu başladı. Savaş uçakları sınırdaki hedefleri bombalamaya başladı. Özgür Suriye Ordusuna bağlı birliklerin bir kısmı, terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'de işgal ettiği alanlara girmeye başladı.

Afrin operasyonu başladı! Özgür Suriye Ordusuna bağlı birliklerin bir kısmı, terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'de işgal ettiği alanlara girmeye başladı.

AA'nın 17.18'de son dakika olarak duyurduğu habere göre Türk savaş uçakları Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'ya ait gözlem noktasını vurdu.

Başbakan Binali Yıldırım da, "TSK havadan harekata başlamıştır" dedi.

ERDOĞAN: KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rahat durun, dedik, durmadılar. 'Bak bizim topraklara saldırmaya, sınırlarımızı zorlamaya tevessül etmeyin' dedik, dinlemediler ve bize müttefik görünenlere de söyledik. 'Bak bunlar PKK'nın ta kendisidir' dedik, 'Bunlar PYD'dir' dedik. 'Bunlar aynıdır, YPG'dir' dedik. 'Rakka'ya teröristlerle gitmeyin, DEAŞ terör örgütüdür, bir terör örgütünü bir diğer terör örgütüyle değil, gelin beraber halledelim bunları' dedik, dinlemediler. 'Peki siz bilirsiniz' dedik ve şimdi işte gereğini biz yapıyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz." dedi.

GENELKURMAY BAŞKANLARI AFRİN'İ GÖRÜŞTÜ

ABD ve Rusya Genelkurmay başkanları telefonla Afrin'i görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü.

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin Operasyonu açıklaması
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Allah yardımcınız olsun yiğitlerim
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