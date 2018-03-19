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Afrin operasyonu ile Fırat Kalkanı operasyonları birleşiyor mu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 12:52 | Son Güncelleme

TSK ve ÖSO, Fırat Kalkanı Harekâtı’nda terör örgütü DAEŞ'ten alınan El Bab’ın doğusundaki Şaale köyünü terör örgütü PKK/PYD'den temizledi. Afrin'deki bu son hamle, Tel Fıfat'a yönelik yeni operasyonun başlangıcı olarak yorumlandı. Öte yandan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Afrin'de ABD'nin teröristlere verdiği silahların ele geçirildiğini açıkladı.

Afrin operasyonu ile Fırat Kalkanı operasyonları birleşiyor mu?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’ndan (ÖSO) oluşan Zeytin Dalı birlikleri, Afrin’in kontrolünün dün ele geçirilmesinin ardından, bugün bölgenin doğusunda atağa kalktı. Son dakika habere göre, ÖSO’ya yakın sosyal medya hesapları, TSK destekli ÖSO birliklerinin El Bab batısındaki Şaale köyünü ele geçirdiğini duyurdu.

Fırat Kalkanı Harekâtı’nda terör örgütü DAEŞ’ten alınan El Bab’dan Zeytin Dalı Harekâtı’nın gerçekleştirildiği bölgeye yönelik bu operasyon, Afrin’den kaçan teröristlerin bir kısmının sığındığı Tel Rıfat’a yönelik yeni bir atılımın sinyalini verdi. Türkiye, PKK’lı teröristlerin çekilmemesi durumunda, Fırat’ın batısındaki Münbic’e de operasyon düzenlemeyi planlıyor.

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Afrin'de kontrolün sağlandığını ancak henüz Türkiye'nin bölgedeki işinin sona ermediğini söyledi. Bölgede tüm alanların silah ve patlayıcıdan temizleneceğini söyleyen Bozdağ, ardından teröristlerin yıktıkları yerlerin yeniden imar edileceğini vurguladı.

"ÇEKİLMİŞ OLSALAR MÜHİMMAT BIRAKMAZLARDI"

Türkiye'nin ABD'yi terör örgütüne verdiği silahları geri alması konusunda defalarca uyardığını da hatırlatan Bozdağ, "Maalesef toplamadılar. Silahları toplamak yine Türk askerine kaldı. ABD'nin terör örgütüne verdiği silahların önemli bir kısmı Afrin'de ele geçirildi. Teröristler çekilmedi, çekilmiş olsalar mühimmat bırakmazlardı. Teröristler korkup kaçtı. Terör devleti oluşturma projesi çökmüştür. Dün Afrin'e girmeyin diyenler şimdi bizi alkışlıyor" ifadelerini kullandı.

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