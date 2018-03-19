Afrin operasyonu ile Fırat Kalkanı operasyonları birleşiyor mu?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’ndan (ÖSO) oluşan Zeytin Dalı birlikleri, Afrin’in kontrolünün dün ele geçirilmesinin ardından, bugün bölgenin doğusunda atağa kalktı. Son dakika habere göre, ÖSO’ya yakın sosyal medya hesapları, TSK destekli ÖSO birliklerinin El Bab batısındaki Şaale köyünü ele geçirdiğini duyurdu.

Fırat Kalkanı Harekâtı’nda terör örgütü DAEŞ’ten alınan El Bab’dan Zeytin Dalı Harekâtı’nın gerçekleştirildiği bölgeye yönelik bu operasyon, Afrin’den kaçan teröristlerin bir kısmının sığındığı Tel Rıfat’a yönelik yeni bir atılımın sinyalini verdi. Türkiye, PKK’lı teröristlerin çekilmemesi durumunda, Fırat’ın batısındaki Münbic’e de operasyon düzenlemeyi planlıyor.

HÜKÜMETTEN AFRİN AÇIKLAMASI: AFRİN'DE DAHA İŞİMİZ BİTMEDİ



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Afrin'de kontrolün sağlandığını ancak henüz Türkiye'nin bölgedeki işinin sona ermediğini söyledi. Bölgede tüm alanların silah ve patlayıcıdan temizleneceğini söyleyen Bozdağ, ardından teröristlerin yıktıkları yerlerin yeniden imar edileceğini vurguladı.