Afrin operasyonu öncesi son durum... Tanklar ve askeri sağlıkçılar sınırda!

Batı ve doğu illerinden yola çıkan tanklar ile askeri sağlıkçıların kullandıkları zırhlı personel taşıyıcıları, Kilis-Hatay il sınırlarının bulunduğu sınır hattına ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında sınıra ulaşan tanklar ile askeri sağlıkçılar, Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis ve Hatay sınırına ulaştı. Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin bulunduğu bölgenin karşısındaki Kilis ve Hatay sınırındaki kritik yerlere tanklar ile askeri sağlıkçı personeller sevk edildi.
ASKERİ ARAÇ SEVKIYATI SÜRÜYOR
Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birliklerinden Afrin operasyonu için gelen 14 adet tank, 39. Mekanize Piyade Tugayına giriş yaptıktan sonra Reyhanlı ilçesine doğru yol alarak Narlıca Hudut Taburu'nda konuşlandı.
Tanklar vatandaşların meraklı bakışlarının ardından taşıyıcılardan indirilerek tabura geçti. Askeri araçların takviye olarak Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi. Askeri araç ve personel sevkiyatının devam etmesi bekleniyor.
BÜYÜK COŞKU İLE KARŞILANDILAR
Mardin’den Hatay'a giden bir mekanize birliğinin görüntüleri, hareketliliği göz önüne serdi. Alkışlar içerisinde, birliğe otobüslerle gelen tank personeli büyük coşku ile karşılandı. Öte yandan, Hatay’ın Hassa ilçesi yakınlarındaki üs noktasına da çok sayıda yeni tank getirilmesi dikkat çekti. Tank personeli takviyesi de yapıldı.
HAZIR BEKLİYORLAR
Hatay'ın Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan birlikleri sevk edilmek üzere gelen tank ve zırhlı askeri araçlar, olası bir Afrin operasyonu için bekliyorlar. Araçların birliklere teslim edilmesinin ardından askerler manevra hareketlerinde bulunarak test ettiler. Dün geceden bu yana etkili olan yağışlar sebebiyle bölgeye gelen tank ve askeri araçların üstleri örtülerek, gelecek emirleri beklemeye başladılar.
Türkiye'nin hudut güvenliğini sağlamak ve sınır hattını terör örgütlerinden temizlemek amacıyla yapılması düşünülen Afrin operasyonu kapsamında Hatay'ın sınır ilçeleri Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı'daki birliklere askeri araç ve personel takviyesinin devam etmesi bekleniyor.
İHA
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