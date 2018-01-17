Afrin operasyonu öncesi son durum... Tanklar ve askeri sağlıkçılar sınırda!

Batı ve doğu illerinden yola çıkan tanklar ile askeri sağlıkçıların kullandıkları zırhlı personel taşıyıcıları, Kilis-Hatay il sınırlarının bulunduğu sınır hattına ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında sınıra ulaşan tanklar ile askeri sağlıkçılar, Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis ve Hatay sınırına ulaştı. Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin bulunduğu bölgenin karşısındaki Kilis ve Hatay sınırındaki kritik yerlere tanklar ile askeri sağlıkçı personeller sevk edildi.

ASKERİ ARAÇ SEVKIYATI SÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birliklerinden Afrin operasyonu için gelen 14 adet tank, 39. Mekanize Piyade Tugayına giriş yaptıktan sonra Reyhanlı ilçesine doğru yol alarak Narlıca Hudut Taburu'nda konuşlandı.

Tanklar vatandaşların meraklı bakışlarının ardından taşıyıcılardan indirilerek tabura geçti. Askeri araçların takviye olarak Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi. Askeri araç ve personel sevkiyatının devam etmesi bekleniyor.