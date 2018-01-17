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Afrin operasyonu öncesi son durum... Tanklar ve askeri sağlıkçılar sınırda!

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 22:14 | Son Güncelleme 6 saat önce

Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesine yönelik olası operasyon öncesi batı ve doğu illerinden yola çıkan tanklar ile askeri sağlıkçıların kullandığı zırhlı personel taşıyıcıları, Kilis-Hatay sınırına ulaştı. Hatay’da, sınır bölgesine takviye amacıyla gönderilen askeri personel ve zırhlı araçların sevkiyatının sürdüğü belirtildi.

Batı ve doğu illerinden yola çıkan tanklar ile askeri sağlıkçıların kullandıkları zırhlı personel taşıyıcıları, Kilis-Hatay il sınırlarının bulunduğu sınır hattına ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında sınıra ulaşan tanklar ile askeri sağlıkçılar, Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis ve Hatay sınırına ulaştı. Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin bulunduğu bölgenin karşısındaki Kilis ve Hatay sınırındaki kritik yerlere tanklar ile askeri sağlıkçı personeller sevk edildi.

ASKERİ ARAÇ SEVKIYATI SÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birliklerinden Afrin operasyonu için gelen 14 adet tank, 39. Mekanize Piyade Tugayına giriş yaptıktan sonra Reyhanlı ilçesine doğru yol alarak Narlıca Hudut Taburu'nda konuşlandı.

Tanklar vatandaşların meraklı bakışlarının ardından taşıyıcılardan indirilerek tabura geçti. Askeri araçların takviye olarak Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi. Askeri araç ve personel sevkiyatının devam etmesi bekleniyor.

BÜYÜK COŞKU İLE KARŞILANDILAR

Mardin’den Hatay'a giden bir mekanize birliğinin görüntüleri, hareketliliği göz önüne serdi. Alkışlar içerisinde, birliğe otobüslerle gelen tank personeli büyük coşku ile karşılandı. Öte yandan, Hatay’ın Hassa ilçesi yakınlarındaki üs noktasına da çok sayıda yeni tank getirilmesi dikkat çekti. Tank personeli takviyesi de yapıldı.

HAZIR BEKLİYORLAR

Hatay'ın Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan birlikleri sevk edilmek üzere gelen tank ve zırhlı askeri araçlar, olası bir Afrin operasyonu için bekliyorlar. Araçların birliklere teslim edilmesinin ardından askerler manevra hareketlerinde bulunarak test ettiler. Dün geceden bu yana etkili olan yağışlar sebebiyle bölgeye gelen tank ve askeri araçların üstleri örtülerek, gelecek emirleri beklemeye başladılar.

Türkiye'nin hudut güvenliğini sağlamak ve sınır hattını terör örgütlerinden temizlemek amacıyla yapılması düşünülen Afrin operasyonu kapsamında Hatay'ın sınır ilçeleri Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı'daki birliklere askeri araç ve personel takviyesinin devam etmesi bekleniyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Tasmanızın sahibi abd de kurtaramayacak sizi silahınız var bu sefer karşımızdasınız öyle pusu kurmaya benzemez Ne kadar gecikmişde olsa bekleyin içinizden geçmeye geliyoruz Allah askerimizİ ordumuzu muzaffer kılsın inşallah NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!!
bilal de ordadır herhalde ok güzel atıyordu..
herkes asker olmaz. sen de askerlerin senin icin çalışırken nifak gohumu ekerek vatansız lardan olduğunu kanıtladın
Bilali afrinde ok atarken görmek isteriz.
bilali götürmeyi yine unuttunuz..güzek ok atar..
mehmetçiğe kıymayın
Haklarımıza tecavüz eden ya da etmeyi düşünen ne kadar haddini bilmez varsa, onların hepsini Sana havale ediyoruz; Ey Rabbimiz!
Masum insanlara karşı kinle, nefretle, hasetle, adavetle diş bileyen amansız zalimlerin yapmak istedikleri şerlere karşı Sen’in inayetine sığınıyoruz. Ehl-i iman hakkında kötülük düşünen ne kadar şerîr insan varsa, Sen bizi onların şerlerinden ve tuzaklarından koru.. zararları bize ulaşabilecek tahrip temsilcilerinin oyunlarını boz ve emellerini gerçekleştirmelerine fırsat verme..
yapılacak yapılmasına da rusyanın izin vermesi bekleniyormuş. o kadar vatan millet sakarya edebiyatı boşa gidecek yani putin izin vermezse. bu gece yatmadan putine dua edin de izin versin...
Bu haddini bilmez, insafsızlar şayet salâh yolunu seçmezler, fitne ve fesatlarına devam ederlerse, Sen onların ellerini kollarını bağla.. ayaklarına prangalar vur.. kalemlerini yazamaz, dillerini de konuşamaz hale getir..
allah dümanında delikanlısını versin ...
Abd rusya izin vermeden kuş uçmaz orda ÖSO girecek fıratta olduğu gibi Tsk top atar
gocebe09 sen nerdesin sen yoksun orda bilal herhalde deydirdi sana sen önce oradaki mehmetciğe dua et
ISID olsa kimsenin giki çıkmaz hata senirlerdi, kürtler olduğu için.
Belliki arkadaş o taraflı Kardeş mesele Ahmet Mehmet değil mesele bütünü ile TÜRKİYE
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