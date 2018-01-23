Afrin operasyonu-Zeytin Dalı Harekatı: YPG çekilmezse savaş çıkar!

Ergin, Şehir merkezinde farklı etnik gruplardan kalabalık bir sivil nüfusun yaşaması, kuşkusuz şehir savaşı seçeneği değerlendirilirken dikkate alınması gereken bir durumdur" dedi.

"TSK İKİNCİ AŞAMADA AFRİN ŞEHİR MERKEZİNE GİRECEK Mİ?"

Ergin'in "Afrin harekâtının ilk görünen sonuçları" başlığıyla yayımlanan (23 Ocak 2018) yazısından öne çıkan satırlar ise şöyle:

"Buradaki kilit soru, birinci aşama olarak tanımlanan güvenlik kuşağının sahada tamamlanmasından sonra TSK’nın ikinci aşamada bölgenin tam ortasında yer alan Afrin şehrinin merkezine girip girmeyeceğidir. Başbakan Yıldırım, bu konuda “İlk hedeften sonra gerek Afrin merkezinde gerekse diğer bölgelerde yerleşik bu terör örgütlerinin yok edilmesi için çalışma yapılacak” diyerek, şehir merkezini de açık bir hedef olarak gösteriyor.

PYD’nin de şehirde direnme kararı alması halinde, harekâtın ikinci aşaması TSK-Özgür Suriye Ordusu ittifakı ile PYD arasında bir şehir savaşına dönüşme potansiyeli taşıyabilir. Şehir merkezinde farklı etnik gruplardan kalabalık bir sivil nüfusun yaşaması, kuşkusuz şehir savaşı seçeneği değerlendirilirken dikkate alınması gereken bir durumdur." (YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ)