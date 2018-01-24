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Afrin operasyonun çelik duvarlı merkezi!

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 09:51 | Son Güncelleme 6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nde Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı hakkında yetkililerden bilgi aldı. Operasyonda çok kritik bir noktaya sahip olan koordinasyon merkezinin özelliği ortaya çıktı. Devletin zirvesinin güvenli şekilde konumlanacağı ve karşı harekâtı yürüteceği merkez çelik destekli özel bir betonla inşa edildi.

"Zeytin Dalı Harekatı" başta olmak üzere Türkiye'nin yürüttüğü operasyonlara ilişkin bilgilerin toplandığı "ortak merkez" olarak faaliyet gösteren Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi, ilk kez kapılarını açtı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin her türlü bilgi aktarımı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden gerçekleştiriliyor.

Gece ve gündüz vardiyalı olarak 155 kişinin çalıştığı merkez, aralıksız şekilde hizmet veriyor. Gerçekleşen operasyonlar sırasında sahadaki unsurlardan alınan kritik bilgiler, merkezde görev yapan Başbakanlık dahil tüm bakanlıklar ve güvenlik birimlerinin temsilcileri tarafından Cumhurbaşkanına aktarılıyor.

OPERASYON GÖRÜNTÜLERİ CANLI İZLENİYOR

Telli ve telsiz telefonlar, uydu telefonları ve kriptolu telefonlar başta olmak üzere son teknoloji ürünü haberleşme araçlarının bulunduğu merkezde, güvenlik birimlerinin bilgi akışını sağlayan 'elektronik akış sistemi' de yer alıyor. 2 bin 200 metrekareden oluşan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezinde, "Harita Odası", "Büyük Kriz Merkezi", "Küçük Kriz Merkezi" ve "Özel Görüşme Odası" olmak üzere 4 ana oda bulunuyor. Büyük ve küçük kriz merkezindeki iki bölümdeki dev ekrandan anlık takip yapılıyor. Merkezden Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin operasyon görüntüleriyle insansız hava araçlarından alınan görüntüler canlı olarak izlenebiliyor.

KRİZ SÜREÇLERİNİN YÖNETİLMESİ AMAÇLANDI

Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi, 2015 yılı Aralık ayında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne dayanılarak kuruldu.

Halihazırda Başbakanlık dahil tüm bakanlıklarla güvenlik birimlerinin temsilcilerinin görev aldığı merkez, geçmişte güvenlik toplantılarına da ev sahipliği yaptı.

Dünyanın güçlü ülkelerinde de benzer yapıların bulunduğu biliniyor. Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezinde yürütülen faaliyetlerle, Türkiye'de ve dünyada meydana gelen siyasi, ekonomik, askeri, sağlık, güvenlik ve benzeri alanlara ilişkin tüm gelişmelerin "sürekli izlenmesi", "analiz edilmesi" ve "değerlendirilmesi" planlandı.

KARAR ALMA SÜRECİ HIZLANDIRILDI

Temsilcisi bulunan kurumlardan elektronik bilgi iletim sistemleri olan personelin merkez ile entegrasyonu sağlanarak bu sistemlere merkezden ulaşma imkanı kazandırıldı. Bu kapsamda TSK ve İçişleri Bakanlığına, uzaktan görüşme sistemi aracılığıyla karargahta ve sınır hattındaki komutanlar ve valilerle görüntülü görüşme imkanı sağlanarak karar alma süreci hızlandırıldı.

"TÜM TÜRKİYE'Yİ BU MERKEZDEN İZLERİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 3. Yıl Özel Yayını" isimli programda, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezine ilişkin bilgi vermişti.

Çankaya Köşkü'nde böyle bir harekat merkezinin bulunmadığını aktaran Erdoğan, Beştepe'de böyle bir harekat merkezinin yapıldığını söylemişti.

Bu merkezde sadece bakanların değil, önemli kurumların da temsilcilerinin bulunduğunu belirten Erdoğan, "Burası 24 saat çalışır. Ne oluyor, ne bitiyor? Hangi bakanlıkta ne oldu? Hepsi anında bu merkeze bunu geçerler. Tüm Türkiye'yi bu merkezden izleriz. Zaman zaman ben hemen çat kapı yaparım." ifadesini kullanmıştı.

NÜKLEER SALDIRILARA KARŞI DAYANIKLI

Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nin duvarları bin kilogramlık, merkezi ise 10 bin kilogramlık konvansiyonel bombalara karşı dayanıklı. Her çeşit füze, bomba gibi balistik silahlara, kimyasal ve nükleer saldırılara karşı da korunaklı. Merkez, doğal afetlerde kriz; savaş durumu, kimyasal, biyolojik, nükleer ve siber saldırılar ile terör eylemlerinde ise Hükümet Harekât Merkezi olarak kullanılıyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yenilenmesi ve daha aktif olarak kullanılması ihtiyacı doğan merkez, çelik destekli özel bir betonla inşa edildi.

OPERASYON TALİMATLARI BURADAN VERİLEBİLİR

Kriz durumunda Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, TSK komuta kademesi ve bakanlıkların ilgili birimleri merkezde toplanıp karşı operasyon talimatları verebilecek.

AA

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allah tüm ordumuzu korusun, muzaffer eylesin..tek bayrak TÜRK BAYRAĞI -- tek devlet TÜRKİYE CUMHURİYETİ -- tek millet TÜRK MİLLETİ -- ne mutlu TÜRKÜM diyenlere..
ATATÜRK SAVAŞTA CEPHEDE ÇADIRDA KOORDİNASYON MERKEZİ KURUP SAVAŞI YÖNETEREK GAZİ OLDU BUNLAR TONLARCA AĞIRLIKTAKİ BOMBAYA NÜKLEER SİLAHA DAYANIKLI ÇELİK DUVARLARLA İNŞA EDİLMİŞ ODALARDA KOORDİNE EDECEKLERMİŞ SONRA CUMHURBAŞKANINA GAZİ ÜNVANI VERİLSİN GÜLERMİSİN AĞLARMISIN
Sahi Kozmik odaya hangi hükümet döneminde girilmiş askeri sırlar Amerika'ya pazarlanmıştı.
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