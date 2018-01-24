Afrin operasyonun çelik duvarlı merkezi!

Son Güncelleme 6 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 09:51 |6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nde Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı hakkında yetkililerden bilgi aldı. Operasyonda çok kritik bir noktaya sahip olan koordinasyon merkezinin özelliği ortaya çıktı. Devletin zirvesinin güvenli şekilde konumlanacağı ve karşı harekâtı yürüteceği merkez çelik destekli özel bir betonla inşa edildi.

"Zeytin Dalı Harekatı" başta olmak üzere Türkiye'nin yürüttüğü operasyonlara ilişkin bilgilerin toplandığı "ortak merkez" olarak faaliyet gösteren Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi, ilk kez kapılarını açtı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin her türlü bilgi aktarımı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden gerçekleştiriliyor. Gece ve gündüz vardiyalı olarak 155 kişinin çalıştığı merkez, aralıksız şekilde hizmet veriyor. Gerçekleşen operasyonlar sırasında sahadaki unsurlardan alınan kritik bilgiler, merkezde görev yapan Başbakanlık dahil tüm bakanlıklar ve güvenlik birimlerinin temsilcileri tarafından Cumhurbaşkanına aktarılıyor. OPERASYON GÖRÜNTÜLERİ CANLI İZLENİYOR Telli ve telsiz telefonlar, uydu telefonları ve kriptolu telefonlar başta olmak üzere son teknoloji ürünü haberleşme araçlarının bulunduğu merkezde, güvenlik birimlerinin bilgi akışını sağlayan 'elektronik akış sistemi' de yer alıyor. 2 bin 200 metrekareden oluşan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezinde, "Harita Odası", "Büyük Kriz Merkezi", "Küçük Kriz Merkezi" ve "Özel Görüşme Odası" olmak üzere 4 ana oda bulunuyor. Büyük ve küçük kriz merkezindeki iki bölümdeki dev ekrandan anlık takip yapılıyor. Merkezden Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin operasyon görüntüleriyle insansız hava araçlarından alınan görüntüler canlı olarak izlenebiliyor.

KRİZ SÜREÇLERİNİN YÖNETİLMESİ AMAÇLANDI Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi, 2015 yılı Aralık ayında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne dayanılarak kuruldu. Halihazırda Başbakanlık dahil tüm bakanlıklarla güvenlik birimlerinin temsilcilerinin görev aldığı merkez, geçmişte güvenlik toplantılarına da ev sahipliği yaptı. Dünyanın güçlü ülkelerinde de benzer yapıların bulunduğu biliniyor. Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezinde yürütülen faaliyetlerle, Türkiye'de ve dünyada meydana gelen siyasi, ekonomik, askeri, sağlık, güvenlik ve benzeri alanlara ilişkin tüm gelişmelerin "sürekli izlenmesi", "analiz edilmesi" ve "değerlendirilmesi" planlandı. KARAR ALMA SÜRECİ HIZLANDIRILDI Temsilcisi bulunan kurumlardan elektronik bilgi iletim sistemleri olan personelin merkez ile entegrasyonu sağlanarak bu sistemlere merkezden ulaşma imkanı kazandırıldı. Bu kapsamda TSK ve İçişleri Bakanlığına, uzaktan görüşme sistemi aracılığıyla karargahta ve sınır hattındaki komutanlar ve valilerle görüntülü görüşme imkanı sağlanarak karar alma süreci hızlandırıldı.