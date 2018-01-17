Afrin operasyonuna doğru: Asker elleri tetikte sınırda bekliyor!

Böglede zaman zaman topçu atışı da yapılıyor. Türkiye’nin çeşitli bölgelerden yola çıkan askeri konvoylar Hatay’a ulaştı. Reyhanlı ve Hassa ilçelerine getirilen konteyner, zırhlı araç ve komando birlikleri daha sonra Suriye sınırındaki askeri birliklere sevk edildi.

İlçeye ulaşan askeri konvoylar, güvenlik önlemleri eşliğinde bağlı oldukları birliklere yönlendiriliyor. Çok sayıda tank ve obüs ile personel sevkiyatının sürdüğü ilçede, güvenlik önlemleri de üst düzeyde tutuluyor.

SINIR KIRMIZI-BEYAZ

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Suriye sınırında bulunan Oğulpınar Mahallesi sakinleri, olası Afrin operasyonunda askerlere destek vermek adına evlerini Türk bayraklarıyla donattılar. Sınıra gönderilen tankların ve zırhlı araçların geçiş güzergahı olan mahalle, kırmızı-beyaza büründü. Köy sakinleri Türkiye’nin başlatması beklenen olası Afrin operasyonu için askerlere 'yanınızdayız' mesajı verdi. Sınıra sıfır noktasında bulunan köy sakinlerinden Salih Şanverdi, “Bu bayrakları askerimize destek için astık ve hiçbir zaman inmeyecek. Askerimizin yanındayız onlara her türlü desteği vermeye hazırız. Askerin geçişleri oluyor, onlara bayraklar sallayarak destek mesajı veriyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, Afrin’deki sivillerin küçük gruplar halinde göçe başladığı bildirildi. Göç edenlerin, Esad kontrolündeki Halep’in kuzeyine yöneldikleri ifade edildi.