Afrin operasyonuna doğru: Asker elleri tetikte sınırda bekliyor!

İlçeye ulaşan askeri konvoylar, güvenlik önlemleri eşliğinde bağlı oldukları birliklere yönlendiriliyor. Çok sayıda tank ve obüs ile personel sevkiyatının sürdüğü ilçede, güvenlik önlemleri de üst düzeyde tutuluyor.
TAM TEÇİZAT ELLER TETİKTE
Askeri birlikler, bölgede konuşlandırıldı. Bölgeye ulaşan komandolar, tam teçhizatlı bir şekilde tatbikata başladı. NTV askerlerin sınırdaki görüntülerini yayınladı. Askerler, elleri tetikten sınırda tatbikatını sürdürüyor.
'TOPÇU ATIŞI YAPILIYOR'
Böglede zaman zaman topçu atışı da yapılıyor. Türkiye’nin çeşitli bölgelerden yola çıkan askeri konvoylar Hatay’a ulaştı. Reyhanlı ve Hassa ilçelerine getirilen konteyner, zırhlı araç ve komando birlikleri daha sonra Suriye sınırındaki askeri birliklere sevk edildi.
Şanlıurfa’dan yola çıkan tank ve zırhlı personel taşıyıcılarından oluşan konvoyda Gaziantep’e geldi. Konteyner, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların, sınırdaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. Konvoyların geçişleri sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.
SINIR KIRMIZI-BEYAZ
Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Suriye sınırında bulunan Oğulpınar Mahallesi sakinleri, olası Afrin operasyonunda askerlere destek vermek adına evlerini Türk bayraklarıyla donattılar. Sınıra gönderilen tankların ve zırhlı araçların geçiş güzergahı olan mahalle, kırmızı-beyaza büründü. Köy sakinleri Türkiye’nin başlatması beklenen olası Afrin operasyonu için askerlere 'yanınızdayız' mesajı verdi. Sınıra sıfır noktasında bulunan köy sakinlerinden Salih Şanverdi, “Bu bayrakları askerimize destek için astık ve hiçbir zaman inmeyecek. Askerimizin yanındayız onlara her türlü desteği vermeye hazırız. Askerin geçişleri oluyor, onlara bayraklar sallayarak destek mesajı veriyoruz” diye konuştu.
Öte yandan, Afrin’deki sivillerin küçük gruplar halinde göçe başladığı bildirildi. Göç edenlerin, Esad kontrolündeki Halep’in kuzeyine yöneldikleri ifade edildi.
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