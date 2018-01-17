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Afrin operasyonuna doğru: Asker elleri tetikte sınırda bekliyor!

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 13:10 | Son Güncelleme 2 saat önce

Afrin operasyonu için sınıra gönderilen askerler hazırlıklarını tamamladı. Askerler eller tetik görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Her an başlayabilir" diyerek sinyalini verdiği Afrin ve Menbiç harekatı için hazırlıklar sürüyor. Birçok kentten askeri araç ve personel sevkiyatı yapılan Suriye sınırındaki Kilis'in Elbeyli ilçesinde askeri hareketlilik yaşanıyor.

İlçeye ulaşan askeri konvoylar, güvenlik önlemleri eşliğinde bağlı oldukları birliklere yönlendiriliyor. Çok sayıda tank ve obüs ile personel sevkiyatının sürdüğü ilçede, güvenlik önlemleri de üst düzeyde tutuluyor.

TAM TEÇİZAT ELLER TETİKTE

Askeri birlikler, bölgede konuşlandırıldı. Bölgeye ulaşan komandolar, tam teçhizatlı bir şekilde tatbikata başladı. NTV askerlerin sınırdaki görüntülerini yayınladı. Askerler, elleri tetikten sınırda tatbikatını sürdürüyor.

'TOPÇU ATIŞI YAPILIYOR'

Böglede zaman zaman topçu atışı da yapılıyor. Türkiye’nin çeşitli bölgelerden yola çıkan askeri konvoylar Hatay’a ulaştı. Reyhanlı ve Hassa ilçelerine getirilen konteyner, zırhlı araç ve komando birlikleri daha sonra Suriye sınırındaki askeri birliklere sevk edildi.

Şanlıurfa’dan yola çıkan tank ve zırhlı personel taşıyıcılarından oluşan konvoyda Gaziantep’e geldi. Konteyner, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların, sınırdaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. Konvoyların geçişleri sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

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SINIR KIRMIZI-BEYAZ

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Suriye sınırında bulunan Oğulpınar Mahallesi sakinleri, olası Afrin operasyonunda askerlere destek vermek adına evlerini Türk bayraklarıyla donattılar. Sınıra gönderilen tankların ve zırhlı araçların geçiş güzergahı olan mahalle, kırmızı-beyaza büründü. Köy sakinleri Türkiye’nin başlatması beklenen olası Afrin operasyonu için askerlere 'yanınızdayız' mesajı verdi. Sınıra sıfır noktasında bulunan köy sakinlerinden Salih Şanverdi, “Bu bayrakları askerimize destek için astık ve hiçbir zaman inmeyecek. Askerimizin yanındayız onlara her türlü desteği vermeye hazırız. Askerin geçişleri oluyor, onlara bayraklar sallayarak destek mesajı veriyoruz” diye konuştu.

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Öte yandan, Afrin’deki sivillerin küçük gruplar halinde göçe başladığı bildirildi. Göç edenlerin, Esad kontrolündeki Halep’in kuzeyine yöneldikleri ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
TSK hatay Türk askeri Afrin operasyonu

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Allah yar ve yardımcınız olsun bileğiniz bükülmesin inşallah
Allah yardımcımız olsun.
ALLAH yardımcınız olsun.
attığın kurşun boş olmasın Mehmet'im Rabbim sağ salim dönmeyi nasip eder inşallah dualarımız sizinle
Rabbim Türk Askerini yardık eyle.
Allah Muzaffer etsin İnşallah Ordumuzu...
Girmişken bari Suriye,Irak hepsini alalım Petrolu biz kullanalım ABD kim oluyormuş,Bunu yapacak lider lazım liderrrrrr girelim eşikten beşiğe kıralım ve alalım birazda biz ekonomik rahat edelim isyan ediyorum ya Mazotu 5.140 alıyoruz vallahide billahide haramdır ,2 tl mazota bak 5,140 olmuş
Sonunda kötü güçlerin isteği oluyora benziyor. Herkes savaşa hazır. İnşallah oyunun içine çekilmiyoruz. Son zamanlarda hep böyle oluyorda ondan diyorum
Kürt Türk dinlemeyeceksin vatana ihanet eden kim olsa gömeceksin çukura
Ey şanlı ordu ey şanlı asker ... Allah esirgesin sizleri , yüce yaradan ömrümü alsın size versin , tırnağınıza taş değmesin
sanki gorende dunya savasi cikti sanacak bir iki hirsiz caldiklarini ort pas etmek icin kac sehit vermek maksat mall milet iste koyun okuz !!!!
Suriyelileri gönderin 18-45 yaş arası
Suriyeliler sınırdışı edilsin
Tam da bugün bize satılmayan patriyot(vatansever)bataryalarının incirlik Amerikan(NATO değil!)üssünde konuçlanmış fotograflarını gördüm.uçarsanız vururu mesajımı?ABD büyükelçisinden açıklama bekliyoruz!Beyaz saray sözcüsü biraz sussun.
Bir Araba deseniz Tanri demelisin ; ben Arabım der. tabiki Allah diyeceğim der. Birde kendimize bakalım.
Allah size yar olsun şanlı türk askeri.
Rabbim sizi korusunn
vurun abdnin bekçisi maşaları
Rusya bile erdogan blöf yapıyor dedi :) girmez arkadaş girmez sadece herzamnki gibi blöf yapıyor hani rakka ya musula girecekti idlip ile cerablus ikram edildi zaten
ALLAH askerimize yardım etsin aminnnn:((((((( taş üstünde taş gövde üstünde baş bırakmıyalım mehmedim. amerike ve İsrail uşağları görsün türkün gücünü ve imanını.
Sen bizim askerimizsin..Bu milletin gücüsün..Her zaman gücünü dünyaya ispatladın. Yine ispatlayacaksın.Bundan hiç şüphemiz yok.
allah mehmetçiklerimize güç kuvvet versin allahın izniyle bunuda bitireceğiz türk milleti arkanızdadır
operasyon yapacaksan bunu tv de gazetelerde manşet yapmayacaksın. adrinde teröristmi kalır şimdiye.
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