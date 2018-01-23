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Afrin operasyonuna katılan askerlerle ilgili çarpıcı gerçek!

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 08:25 | Son Güncelleme 8 saat önce

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Afrin operasyonuna katılan askerlerle ilgili çarpıcı bir bilgiyi bugün köşesinden paylaştı. Genelkurmay'ı arayarak Suriye’deki PKK varlığına yönelik harekâtta yer alan askerlerin ne kadarının “profesyonel asker”, ne kadarının ise zorunlu askerlik görevi için silah altına alınan erlerden oluştuğunu sorduğunu ifade eden Altaylı, aldığı yanıtın ardından içinin rahatlığını belirtti.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı'nın 'Hepsi profesyonel asker' başlıklı bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:

Merak ettiğim bir şeyi öğrenmek için dün Genelkurmay’ı aradım. Suriye’deki PKK varlığına yönelik harekâtta yer alan askerlerimizin ne kadarının “profesyonel asker”, ne kadarının ise zorunlu askerlik görevi için silah altına alınan erlerden oluştuğunu öğrenmek için.

Genelkurmay’dan gelen bilgi şu oldu: “Bölgedeki askeri varlığımız hakkında sayısal bir bilgi vermemiz mümkün değil. Gerektiği kadar askerimiz harekât alanına sevk edildi.”

Sayısal değil oransal bilgi istediğimi söylediğim zaman aldığım yanıt ise içimi bir nebze olsun rahatlattı: “Sınır ötesinde gerçekleştirilen harekâta katılan birliklerimizin tamamı profesyonel askerlerden oluşmaktadır.”

Diyeceksiniz ki: “Onlar bu ülkenin evladı değil mi?” Evladı elbet. Onların kılına zarar gelmesi, içimizi yakar. Rahatlamamın sebebi o değil. En azından “askerliği meslek olarak seçmiş, bunun eğitimini yıllardır almış, görevlerinin risklerini bilerek bu mesleği tercih etmiş ve iyi eğitimleri nedeniyle riski en aza indirme donanımına sahip”askerlerimiz orada.

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Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Fatih Altaylı Afrin

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
altaylı çok doğru soru sormuş. her kezi mutlu edecek cevap almış. allah tüm askerimizi korusun.
FatihAltaylı senin bu saçma sorularına hayranım. Tabiki profesyonel asker katılacak, orada oluşabilecek bir sivil kaybı ya da hata tüm dünyayı karşına alabilir. Operasyonda en düşük rütbeli asker sözleşmeli erlerdir, onlarda sıkı bir eğitimden ve aşamalardan geçerek başarılı olanları bu operasyonlara katılıyor. Bulaşıkçıyı, yemekhaneciyi, çöpçüyü götürecek halleri yok.
profesyonel olunca öleninde bi anlami yok demi nezdinde karaktersiz altayli.diyeceksinizki onlarda vatan evladi demene gerek yok zihniyetin ortada.vatanin evlatlarina olsede zaten o .o yolunyolcusuydu gözuyle bakacaksiniz.digerleri anakuzusu.profesyoneller tas kogugundanmi cikti acaba.
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