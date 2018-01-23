Afrin operasyonuna katılan askerlerle ilgili çarpıcı gerçek!

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı'nın 'Hepsi profesyonel asker' başlıklı bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:

Merak ettiğim bir şeyi öğrenmek için dün Genelkurmay’ı aradım. Suriye’deki PKK varlığına yönelik harekâtta yer alan askerlerimizin ne kadarının “profesyonel asker”, ne kadarının ise zorunlu askerlik görevi için silah altına alınan erlerden oluştuğunu öğrenmek için.

Genelkurmay’dan gelen bilgi şu oldu: “Bölgedeki askeri varlığımız hakkında sayısal bir bilgi vermemiz mümkün değil. Gerektiği kadar askerimiz harekât alanına sevk edildi.”

Sayısal değil oransal bilgi istediğimi söylediğim zaman aldığım yanıt ise içimi bir nebze olsun rahatlattı: “Sınır ötesinde gerçekleştirilen harekâta katılan birliklerimizin tamamı profesyonel askerlerden oluşmaktadır.”

Diyeceksiniz ki: “Onlar bu ülkenin evladı değil mi?” Evladı elbet. Onların kılına zarar gelmesi, içimizi yakar. Rahatlamamın sebebi o değil. En azından “askerliği meslek olarak seçmiş, bunun eğitimini yıllardır almış, görevlerinin risklerini bilerek bu mesleği tercih etmiş ve iyi eğitimleri nedeniyle riski en aza indirme donanımına sahip”askerlerimiz orada.