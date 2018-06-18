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Afrin operasyonuna katılan birlikler dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 19:17 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan 20 araçlık askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki birliğe döndü.

Afrin operasyonuna katılan birlikler dönüyor

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan 20 araçlık askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki birliğe döndü.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılıp, bölgede güvenlik sağlayan birliklerin kışlaya dönüşleri başladı. 2016 yılı ve 2017 yılının ilk aylarında sınıra sevk edilen ve görevlerini tamamlayan tank, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve personelden oluşan yaklaşık 20 araçlık konvoy, İslahiye 106'ncı Topçu Alayı Alpay Başaran Kışlası'na döndü.

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Afrin operasyonuna katılan birlikler dönüyor

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