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Afrin operasyonuna katılan savaş pilotundan duygulandıran mesaj

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 17:52 | Son Güncelleme 26 dakika önce

'Zeytin Dalı harekatına katılan pilotun şehitlerin ismi teröristlere bomba yağdırmadan önce şehitler için yaptığı paylaşım duygulandırdı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'deki YPG'li hedefleri imha etmek için düzenlenen hava harekatına katılan savaş uçağı pilotu kabin içinden bir fotoğraf paylaştı.

Savaş pilotunun fotoğraflı mesajında yer alan not kağıdında Afrin şehitlerinin ismini yazıp "İnsan büyür beşikte mezarda yatmak için... Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için..." sözleri yer aldı.

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