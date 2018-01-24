Afrin operasyonuna katılan savaş pilotundan duygulandıran mesaj

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'deki YPG'li hedefleri imha etmek için düzenlenen hava harekatına katılan savaş uçağı pilotu kabin içinden bir fotoğraf paylaştı.
Savaş pilotunun fotoğraflı mesajında yer alan not kağıdında Afrin şehitlerinin ismini yazıp "İnsan büyür beşikte mezarda yatmak için... Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için..." sözleri yer aldı.
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