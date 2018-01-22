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Afrin operasyonuna zeytin fidanı dikerek destek verdi

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 23:51 | Son Güncelleme 6 saat önce

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli İlçesi Belediye Başkanı Haluk Alıcık 'Zeytin Dalı' harekatına Şehitlik Abidesi önünde üç adet zeytin fidanı dikerek destek verdi.MHP'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'deki PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin mevzilerine yönelik ortaklaşa gerçekleştirdiği Zeytin Dalı harekatına destek vermek Nazilli Belediye Meydanı'nda bulunan Şehitlik Abidesi önüne üç zeytin fidanı dikti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin milli konularda her daim bir ve beraber olduğunu söyleyen Alıcık, "Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı harekatı barışı ve huzuru temsil ediyor. Türk milleti tarih boyunca barışın sembolü olmuştur. Biz 3 milyon Suriyeli kardeşimize kucak açmış bir milletiz. Şimdi onların hakkı olan topraklarına huzur ve güvenliği sağmak için girdik. Zeytin Dalı harekatına destek vermek için bugün Şehitlik Abidesi önüne 3 zeytin fidanı diktik. Efeler diyarı Nazilli'den Afrin'e selam olsun" dedi.

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