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Afrin operasyonunda 12. gün: Türk askeri Darmık Dağını bombaladı

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 10:22 | Son Güncelleme

Afrin'de terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın 12'nci gününe girildi. TSK'dan yapılan son dakika açıklama ile harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı belli oldu. Açıklamada, "Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712 olmuştur." denildi. Bu arada, Afrin'de Darmık Dağı'ndaki terör hedefleri bombalanıyor. Son bilgilere göre Bak Ubasi köyü PYD'li teröristlerden temizlendi.

Son dakika haberine göre, terör örgütü YPG-PYD kontrolündeki Suriye'nin Afrin bölgesinden atılan roketlerden biri Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bir eve düştü. İHA'nın haberine göre saldırıda 17 yaşındaki bir kız hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. AA ise iki yaralı olduğunu bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Zeytin Dalı Harekatı"nı yürüttüğü Suriye'nin Afrin bölgesinden teröristler tarafından atılan roketlerden biri Reyhanlı ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bir eve isabet etti.

İHA'ya göre saldırıda Fatoş Avlamak (17) adlı kız çocuğu hayatını kaybetti. 1 kişi de ayağından yaralandı. AA ise biri ağır iki kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırının ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri roketlerin düştüğü yerlerde incelemelerini sürdürüyor. Öte yandan, teröristlerin attığı roketlerden birinin de boş bir araziye düştüğü belirtildi.

AA Adana Bölge Müdürü Kemal Tirik, "Saldırının ardından TSK'ya bağlı obüs topları ve roketatarlar Afrin'deki terör hedeflerine misliyle karşılık verdiler. Şu anda Reyhanlı'dan da sesleri duyabiliyoruz" dedi.

Reyhanlı'da son dakika gelişmesi! Kent merkezine roket atıldı

DARMIK DAĞI BOMBALANIYOR

Burseya Dağı'nın ele geçirilmesinin ardından bir başka kritik nokta olan Darmık Dağı'nda bir çok ayrı nokta Türk savaş uçakları tarafından vuruldu. Darmık Dağı ve çevresindeki terör hedefleri halen savaş uçakları tarafından bombalanıyor. Savaş uçakları roketlerin atıldığı YPG mevzilerine bomba yağdırıyor.

Bir saattir devam eden bombardımanın ardından TSK ve ÖSO'nun karadan operasyona başlaması bekleniyor. Darmık Dağı, Hassa ile Kilis arasında bulunuyor.

BAK UBASİ ELE GEÇİRİLDİ



TSK ve ÖSO birlikleri Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'deki Bak Ubasi köyünü PYD/PKK terör örgütünden temizledi.

TSK'DAN AFRİN AÇIKLAMASI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zeytin Dalı harekâtının 12'nci gününde yapılan açıklama şöyle:

"Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 22 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Reyhanlı'ya roketli saldırı

Zeytin Dalı harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 63 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712 olmuştur."

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Okuyucu Yorumları 38 yorum
Yakında operasyonu bitirirler zaten nasılsa Zarrab ve itiraf ettikleri konuşulmuyor artık. Gündem değiştirmekti mesele o da çözüldü her zaman olduğu gibi. Yazık oldu giden canlara ...
@kalinka2013 Fetönün sümüklülerinden misin? PKK nın eteklilerinden mi?
@69480kimyager üç kuzulu koyunlara duyurulur oy için ey hollanda yı unuttunuz kim kimin dibinde oturuyor belli
sen nasıl bir yaratıksın tasman sen nasıl bir yaratıksın hain
sen bir paçavrasın hain müsvettesi
Mihraç ural öldü diye haber yapanlara inanmiyorum sürekli KANDIRILDIM diyerek ihanetini örtbas edip bizi kandırıyorlar.. pydye koridor acip stratejik derinlik stratejik çukur olan fetocular dun tekrar toplandi gozun aydin BAHÇELİ şehitlerin kanı ile siyaset yapanlar huzurda onların hesabını nasil vereceksiniz
@serdar_1981_alcym Sahte vatansever ABD işbirlikçileri kimseye hesap soramaz. Önce vatan nedir, şehitlik nedir onu öğren sonra bunu, adına çalıştığın etekli kabadayıya da öğretiver bi zahmet. Türk milleti bir ölür bin dirilir. Şehit olmaktan da şehit vermekten de korkmaz. Ne diyor Mehmet Akif İstiklal Marşı'mızda: "Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda" Vatan uğruna can veren şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Unutmayın "Şehitler ölmez, vatan bölünmez."
@69480kimyager şehitler ölmez vatan bölünmez dedigimizde akitlerin neler dedigi TÜRKLÜK düşmanlarınin abd FETO PKK BARZANI PAPA ile ortakliklari arşivde duruyor
@serdar_1981_alcym Kanla siyaset yapılan dönemde oldumuzu anlamayan kansızlar var hala.Hani roketlere geçit vermeyen radarlarımız vardı öğle paydosunamı çıktılar :( Gözünüz aydın vampir siyasiler yine kan döküldü yine size gün doğdu TV'lerde,çıkar böğürsünüz iyi bişey yapmış gibi.
@serdar_1981_alcym Bunu ABD için iyi itlik yapan, natoya sadık kalacağız diyenlerin söylemesi komik. Sonuçta saydıklarınız da sahibinizin ürünü. Yaptığınız hemen hemen tüm yorumları okudum. Birinde bile fetö, abd, pkk, pyd aleyhine tek laf yok. Görevi sahiplerinin adına milli duruş sergileyenlere hakaret olan biri olduğunuzun kanıtı yazdıklarınız zaten. Öyle arşivlere gitmeye de gerek yok her şey ortada zaten. Geçmişte hatalar yapıldığı doğru ama hatalardan dönülmesini sağlayan sayın Bahçeli'ye saldırmanız sizin asıl derdinizin hatalardan dönülmesi olduğunu ortaya çıkarıyor.
SİZ İSTEDİĞİNİZ KADAR ROKET ATIN BU SON ÇIRPINIŞLARINIZ. AFRİN SİZE MEZAR OLACAK...
@cemoli3 yıl 2018 sen daha roketi engelleyecek bir şey geliştirememişsin . Ölenler hiç umaruna değil. yazık
@divane_1992 KARDESİM ENGELEYEMECEK DURUMDA DEGİLİZ LAKİN 4 TARAFIN HAİNLERLE DOLU BU GİBİ SAVUNMA SİSTEMLERİMİZ VAR AMA NUFUSUN ÇOK YOGUN OLDUGU YERLERDE KULLANILIYOR AMA ÇOK YAKIN ZAMANLRADA İNAN BANA TUM SINIRLARIMIZDA OLACAK BU SİSTEM... ayrıca ölen her vatandasımız bizim için çok kıymetli ve şehit mertebesine erişmitir ama şehit düşen kardeslerimizin kaderini benim burdan yazdıgım yazılar degiştirmez..
@cemoli3 sınır savunman şahaneki ondan duvar örüyorsun birde sana inanacakmışım lan hadi ordan afrine 15gün olacak alamadınız olum siyaset size bırakılabilirde ülke yönetimi güvenlik akepeye bırakılamayacak kadar önemli 15günde kıbrısı aldı bu TSK vay haline şimdiki komutanlar demekki başarısız
sivilleri kim olduruyor tum dunya gorsun. adiler
Bu isin sonu cok kotu
ANLADINIZMI CHP KAFALILAR NEDEN SURIYEDEYIZ..
@fbk1giyey6 ınsan kaybı dost kazanmak değil gösteriş için
vay arkadas ya mehmetcik gece gunduz savassin orda gencecik canlar sehit olsun bazi kisiler hala teroru bitirmeye calisan Rte ye laf atiyor. yaptiginiz siyaset degil vatan hainligidir
Ağlayın zırlayın kudurun biz afrini vurdukça chp li hdp li pkk lı fistanlılardan ses geliyo
bu kızımızın gunahıne surıyeyı bu hale gatıren amerıka ve bızımkıler değilmıbu kızımızın gunahınıkımcekecektukıyede bu ışler 15 ylöncesınde vamııdı herkes bızden korkar ulke sınırına taşbıle atamazdı
Az Kaldı Roket Bir Yerlerine Girecek. Vur Mehdim Vur. Allah Yardımcımız Olsun
ŞİMDİ MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ DENİR MUHTEMELEN AMA ARTIK ORADAKİ VATANDAŞIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK ZORUNDASINIZ.. MİLLET ROKETLERİ ANINDA TESPİT EDİP HAVADA İMHA EDİYOR BU NASIL İŞ ANLAMADIM .. ÖNCE VATANDAŞIN GÜVENLİĞİ SAĞLANMALI
bu işin sonu kötü çıkamayacağız ordan :(
@gb_serdar KANDİLDENMİ YAZIYORSUN?
@gb_serdarnapolyon diyor ki Türkleri öldürebilirsiniz ama asla yenemezsiniz, neyin sonu kötü koçum allah var gam yok dünyayı yakarız yine haklı davamızdan vazgeçmeyiz
hiç önemli değil bütün milletimiz ölse de sorun yok yeter ki başkomutanımız halifemiz Gazi ve yaşayan şehit asrın peygamberi sayılabilecek kadar yüce insan islamiyetin yaşayan en büyük lideri yüz seneler boyu onun gibisi gelmeyecek olan Allahın bütün özelliklerini kendinde bulunduran ve Allahın dunyaya ve milletimize buyuk hediyesi reisimiz her şeyimiz yaşama sebebimiz çok sayın ve muhterem hz Recep Tayyip Erdoğan efendimize bir şey olmasın.gerisi teferruattır
TSK ,6-7 km lik ceplerde kaldı neden?yoksa Rusya ve ABD izin mi vermiyor.Açıklama bekliyoruz?
YÜCE ALLAH (C.C)'IN LANETİ VE BELASI ETEKLİ PKK-PYD HAİNLERİ ÜZERİNE OLSUN....
Leş sayısı arttıkça Batıdan içerden sesler yükselmeye başladı.Fransa da rahatsızlığını dile getirdi.İçeride Chp ve Hdp dışarıda onca düşman.Allah bu milletin yardımcısı olsun.
maalesef ölen öldüğüyle kalıyor ve ölenler de ya esad ya da öso için can veriyor
hava savunma sistemleri varmı yokmu m.s.b.once bunu cevaplasın.
ahhhh ah canım yavrucak taze fidan allah rahmet eylesin ahhhhh ah
ıraka da girmezsek suriyeyi baştan sona temizlemezsek ay tutulması gibi olur bu operasyonlar. o yüzden komutanlarımız ve cumhurbaşkanımız ıraka ve suriyenin her karışını temizlemeli ,ülkenin bekası için
madem savaş , şehitlik verilmesi lazim. allah rahmet eylesin
kimsse ilerde olabilecek felaketten habersiz.diyelim buraları temizledik bu örgütlerden ve az sayıda da şehit verdik diyelim.aama sonrasını kiç düşünen yok herkes cüneyt arkın ertuğrul olmuş gidiyor.bu teroristler hala halkın içindeler ve ayırmanız mümkün değil.yarın nokta yerlere aynı ıraktaki gibi araçlarla vs bombalı saldırılar düzenleyecekler ve çok sayıda savaşmadan sehit vereceğiz.ben burdan yazıyorum olacakları.inşallah ben yanılırım inşallah hiç bir mensubumuuzn burnu dahi kanamaz.ama olacaklar ve senaryolar bellidir.tıpkı ırak kurtarıldı diyip bugün ki hali gibi..
evet çokdoğru ve yerınde bır tespıt
sosyal medyadan ve siyasilerin pozisyonundan çok net bir şekilde görülüyor ki bu ülkede vatan hainleri sürüyle..öldür öldür bitmez..ne ara kim yetiştirdi bu kadar haini kansızı soysuzu anlamadım gitti..ADAM TAYYİP ERDOĞANA DÜŞMANLIK YAPAYIM DERKEN ÜLKESİNE DÜŞMANLIK HAİNLİK YAPIYOR..YAZIKLAR OLSUN SİZİN GİBİLERE..
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