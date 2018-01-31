Afrin operasyonunda 12. gün: Türk askeri Darmık Dağını bombaladı

Son dakika haberine göre, terör örgütü YPG-PYD kontrolündeki Suriye'nin Afrin bölgesinden atılan roketlerden biri Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bir eve düştü. İHA'nın haberine göre saldırıda 17 yaşındaki bir kız hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. AA ise iki yaralı olduğunu bildirdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Zeytin Dalı Harekatı"nı yürüttüğü Suriye'nin Afrin bölgesinden teröristler tarafından atılan roketlerden biri Reyhanlı ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bir eve isabet etti.
İHA'ya göre saldırıda Fatoş Avlamak (17) adlı kız çocuğu hayatını kaybetti. 1 kişi de ayağından yaralandı. AA ise biri ağır iki kişinin yaralandığını bildirdi.
Saldırının ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri roketlerin düştüğü yerlerde incelemelerini sürdürüyor. Öte yandan, teröristlerin attığı roketlerden birinin de boş bir araziye düştüğü belirtildi.
AA Adana Bölge Müdürü Kemal Tirik, "Saldırının ardından TSK'ya bağlı obüs topları ve roketatarlar Afrin'deki terör hedeflerine misliyle karşılık verdiler. Şu anda Reyhanlı'dan da sesleri duyabiliyoruz" dedi.
DARMIK DAĞI BOMBALANIYOR
Burseya Dağı'nın ele geçirilmesinin ardından bir başka kritik nokta olan Darmık Dağı'nda bir çok ayrı nokta Türk savaş uçakları tarafından vuruldu. Darmık Dağı ve çevresindeki terör hedefleri halen savaş uçakları tarafından bombalanıyor. Savaş uçakları roketlerin atıldığı YPG mevzilerine bomba yağdırıyor.
Bir saattir devam eden bombardımanın ardından TSK ve ÖSO'nun karadan operasyona başlaması bekleniyor. Darmık Dağı, Hassa ile Kilis arasında bulunuyor.
BAK UBASİ ELE GEÇİRİLDİ
TSK ve ÖSO birlikleri Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'deki Bak Ubasi köyünü PYD/PKK terör örgütünden temizledi.
TSK'DAN AFRİN AÇIKLAMASI
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zeytin Dalı harekâtının 12'nci gününde yapılan açıklama şöyle:
"Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 22 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.
Zeytin Dalı harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 63 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712 olmuştur."
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