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Afrin operasyonunda kritik gelişme! MİT sahaya indi

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 14:04 | Son Güncelleme 2 saat önce

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) hedef belirleme ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) yönlendirilmesi konularında destek sağlıyor.

MİT, üçüncü gününe giren harekat kapsamında TSK ile eşgüdüm halinde hareket ediyor. MİT, Afrin merkezindeki elemanlarının çektiği ve uydudan alınan görüntüleri analiz ediyor. Analiz sonucunda askeri olan hedefleri belirleyen MİT, listeyi sahadaki TSK birliklerine iletiyor. Ayrıca MİT elemanları, terör örgütünün haberleşme ağını da dinliyor ve teröristlerin konuşlandıkları noktaları da sahadaki TSK birlikleriyle paylaşıyor.

TSK, ÖSO birliklerinin koordinasyonu ve harekata yönlendirilmesi konusunda da MİT ile beraber çalışıyor. MİT, hava saldırıları için belirlenen hedefleri sık sık güncelliyor ve imha edilen hedefin son durumu hakkında da TSK'ya istihbarat toplama desteği veriyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk gününde Afrin'in Raco ve Bülbül beldelerine bağlı Şenkal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü ile Kita, Kordo ve Bibno çiftlikleri, Suriye Tel Tepesi ile 240. Tepe isimli noktaları ve iki tepeyi daha ele geçirmişti. Böylece harekatın ilk gününde Afrin'in kuzey, kuzeybatı ve batı yönlerinden girilmiş oldu.

Zeytin Dalı Harekatı'nın kara unsurlarının Afrin'e yeni saldırılarla farklı yönlerden de girerek gelişmesi bekleniyor.

ZEYTİN DALI HAREKÂTI

TSK tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, 20 Ocak Cuma günü saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekatı" başlatılmıştı.

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

Harekat, Özgür Suriye Ordusu güçlerince de destekleniyor. Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü, Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağlarını Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor. Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.

AA

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
"böyle harekatmı olur.davulla zurnayla" diyerek Ordu nun azmini kırmaya ve Millete güvensizlik vermeye çalışan Çakallar Gücünüz yetmezdi buna Yetmedide hâlâ ne yüzle yazabiliyorsunuz lan siz bu sayfalarda ALÇAKLAR!
adam asker emeklisi. ikide bir mitin ambleminin önüne resmini koyuyorsunuz.ne alaka.sanki adam ajan. zaten bilende bilmeyende televizyona çıkıp ahkam kesiyor.
SENİN GİBİ ZİBİDİLERİN BU ÜLKEDEKİ İNSANLARI AYRIŞTIRMAYA GÜCÜ YETMEYECEK... TÜRK HALKININ HEPSİ DE BU OPERASYONU DESTEKLİYOR...İNŞALLAH HİÇBİR ASKERİMİZİN BURNU KANAMAZ...TERÖR YUVASINI TAMAMEN İMHA ETMELERİ TEK DİLEĞİMİZ...
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