“Afrin Operasyonunda Medyanın Duruşu” Tarsus’ta masaya yatırıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de yaptığı operasyonun medyadaki duruşu Mersin’in Tarsus ilçesinde masaya yatırıldı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Üyesi Medya Mensupları Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen “Afrin Operasyonunda Medyanın Duruşu” konu başlıklı seminer ilgi gördü.

Seminere Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş ve TRT Çukurova Haber Müdürü Hasan Gizli, konuşmacı olarak katıldılar.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Tarsus Medya Mensupları Derneği Başkanı Okan Çalışkan, olaylara medya gözü ile bakmak amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini söyledi.

Çalışkan “Ülkemizde ve Dünyada gelişen olayları gazetecilerin gözünden anlatmanın topluma daha faydalı olacağını düşünerek bu semineri Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca ve yönetim kurulu üyelerinin desteği ile gerçekleştirdik. Ülkemizin Güney sınırında askerlerimizin verdiği amansız mücadelesine gözleriyle tanıklık eden iki değerli medya mensubunun gözlem ve deneyimlerini sizlere anlatması için bu semineri tertip ettik” dedi.

Seminerin ilk konuşmasını yapan TRT Çukurova Haber Müdürü Hasan Gizli, yaşanan teknolojik gelişmelerin Afrin ve benzeri büyük olaylarda işin hızlanması ve yenilenmesi açısından büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Hasan Gizli, “Eskiden muhabir haberi yazar, kameraman çektiği görüntüyü geçer ve biz elimizden geldiği kadar hızla haberi hazırlayıp yayınlardık. Ama 4.5 G denilen sistemle, artık her yerde canlı bağlantı yapılıyor. Biz devre dışı kaldık!” dedi.

Hasan Gizli, PKK’nın emperyalistlerin kuklası olduğunu ifade ederek, “Afrin’de büyük bir hesaplaşma yaşanmaktadır. Emperyalist Batı ile Türk milleti arasında. Çuvalın, Kerkük’ün, Telafer’in, hatta Çanakkale’nin hesabı sorulmaktadır” dedi.

“Afrin Operasyonunda Medyanın Duruşu” konu başlıklı seminerin ikinci konuşmacısı olan aslen Tarsuslu olan Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş, Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları zorunlu olduğunu için yaptığını söyledi.

Ateş, “Eğer bu iki operasyon yapılmamış olsaydı, bugün terörle mücadeleyi ya Gaziantep’te, belki de Tarsus’a kadar uzanacak bir coğrafyada, kısacası kendi topraklarımız içinde yapmak zorunda kalacaktık” dedi.

Tarihi sorumluluk duygusuyla bizzat Elbab, Cerablus ve Afrin’e giderek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kahramanca mücadelesine şahit olduğunu ve bunu tüm dünyaya aktardığını belirten Ateş, “Tarihi sorumluluğum olduğu için sürekli olarak o bölgeye gidiyorum. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri bir daha Zeytin Dalı operasyonu düzenlemeyecek ve ben bir daha Habertürk TV Genel Müdürü olmayacağım. Bir medya çalışanı olarak ilerde torunlarıma bugün yaşananların canlı şahidi olduğumu anlatmak belki benim için çok çok gurur verici bir olay olacaktır” diye konuştu.

Seminere Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Jandarma Komutanı Binbaşı Mahmut Erin, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şimşek, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Ruhi Koçak, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, değişil illerden gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.

Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş ve TRT Çukurova Haber Müdürü Hasan Gizli, seminer öncesi Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ve Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal’ı ziyaret ederek İlçe hakkında bilgiler edinirlerken, ziyaretler sonrası Tarsus’un tarihi ve turistlik yerlerini gezdiler.