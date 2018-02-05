Afrin Operasyonu'nda son dakika gelişme! TSK açıkladı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, harekatın yürütüldüğü bölgeden elde edilen bilgilere göre bugün PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 12 kişinin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 947 olmuştur." bilgisi verildi.
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