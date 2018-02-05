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Afrin Operasyonu'nda son dakika gelişme! TSK açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 08:10 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin'e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında '947 teröristin etkisiz hale getirildiğini' açıkladı.

Afrin Operasyonu'nda son dakika gelişme! TSK açıkladı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, harekatın yürütüldüğü bölgeden elde edilen bilgilere göre bugün PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 12 kişinin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 947 olmuştur." bilgisi verildi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
köklerini kazıyacağız Allah’ın izniyle..
ALLAH Türk ordusuna zeval vermesin...
Her terörist öldürüldüğü açıklaması yapıldığında mutlaka şehit haberi geliyor medyaya neden tamamı yansıtılmıyor
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