Afrin operasyonunda son dakika gelişmesi! İşte helikopterlerin en net fotoğrafı

Zeytin Dalı Harekatı'nın 6'ncı gününde Akpınar ve Davutpaşa mahalleleri yakınındaki sınır hattını 2 Atak helikopteri ateş altına aldı. Reyhanlı ilçesi Akpınar ve Davutpaşa mahalleleri üzerinde önce keşif uçuşu yapan 2 Atak helikopteri, sınır hattında aralıklarla 20 dakika boyunca ateş açıp bölgeden ayrıldı.

TSK'NIN AÇIKLAMASI

TSK açıklamasında, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 303 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle: Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.