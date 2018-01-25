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Afrin operasyonunda son dakika gelişmesi! İşte helikopterlerin en net fotoğrafı

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 17:53 | Son Güncelleme 30 dakika önce

Afrin operasyonunda son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Genelkurmay başkanlığı şu ana kadar Afrin Harekatında 303 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca harekatın Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği vurgulandı. Harekat sürerken Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na katılan 2 Atak helikopteri sınır hattında aralıklarla 20 dakika boyunca ateş açıp bölgeden ayrıldı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 6'ncı gününde Akpınar ve Davutpaşa mahalleleri yakınındaki sınır hattını 2 Atak helikopteri ateş altına aldı. Reyhanlı ilçesi Akpınar ve Davutpaşa mahalleleri üzerinde önce keşif uçuşu yapan 2 Atak helikopteri, sınır hattında aralıklarla 20 dakika boyunca ateş açıp bölgeden ayrıldı.

TSK'NIN AÇIKLAMASI

TSK açıklamasında, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 303 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle: Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 6 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 303 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

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