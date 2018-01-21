Afrin operasyonunda son durum! İşte Zeytin Dalı Harekâtında son dakika yaşananlar

Son Güncelleme 19 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 17:15 |19 dakika önce

Afrin operasyonuyla ilgili son dakika haberler art arda geliyor... Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Afrin'deki terör yapılanmalarına yönelik Zeytin Dalı Harekâtında 45 terör hedefi imha edildi. Yapılan açıklamada harekâta, 32 uçağın katıldığı belirtildi. İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...

Afrin'de neler oluyor? Afrin operasyonuyla ilgili art arda gelişmeler yaşanıyor. Gelen son dakika habere göre, Zeytin Dalı Harekâtına, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) 25 bin kişilik bir kuvvetle katılıyor. Afrin operasyonuyla ilgili bölgeden son gelişmeler haberimizde... AFRİN OPERASYONUNDA YAŞANANLAR.. Son günlerde gözlerin çevrili olduğu Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik operasyon dün akşam saatlerinde TSK tarafından düzenlenen hava harekatı ile başladı. Zeytin Dalı Harekatı'yla ilk etapta PYD’nin Afrin ve çevresindeki bölgelerinde bulunan 100'ün üzerinde mevzi, karargah ve deposu imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Hava harekatı ardından gece saatlerinde Afrin ve çevresindeki bölgelerden Azez’e yönelik çok sayıda havan saldırısı düzenlendi. Saldırıları sınır hattında konuşlu olan ÖSO güçleri ağır silahlarla, Türkiye sınırındaki birlikler ise Fırtına obüsleri ile karşılık vererek püskürttü. ÖĞLE SAATLERİNDE UÇAKLAR YİNE VURDU Sabah saatlerinden itibaren Afrin’e en yakın noktada bulunan Suriye’nin Azez kentinde hareketlilik başlandı. Kentte bulunan ÖSO grupları, kontrol noktalarında eli silahlı olarak Afrin ve çevresindeki bölgeleri takip etmeye başladı. Öğle saatlerinde Türk savaş uçakları Afrin’in çevresinde bulunan PYD denetimindeki Maranez, Ayn Dakka ve Minnag bölgelerini yeniden ateş altına alındı. Türk savaş uçaklarının bombaladığı bölgelerden yükselen dumanlar Azez’den de net şekilde görüldü. Azez sınırında kontrol noktalarında bekleyişini sürdüren ÖSO güçleri de hava harekatı ardından bazı noktalardan PYD’lilerin yaptığı taciz ateşlerine ağır silahlarla anında karşılık verdi.

AFRİN OPERASYONU EKONOMİYİ NASIL ETKİLER? Başbakan Binali Yıldırım Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'ya ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye ekonomisi olumsuz etkilenmez." dedi. TSK: 45 HEDEF İMHA EDİLDİ Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 45 hedefin Hava Kuvvetleri tarafından imha edildiğini, harekata katılan 32 uçağın müteakip görevlere hazırlık için emniyetle üslerine döndüklerini açıkladı. TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, “Zeytin Dalı Harekâtı” 20 Ocak 2018 saat 17:00'de başlatıldığı hatırlatıldı. Harekatın, Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği vurgulandı. Açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı esnasında tespit edilen terör örgütüne ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 45 hedef Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edilmiştir. Harekata katılan 32 uçak müteakip görevlere hazırlık için emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Harekat planlandığı şekilde devam etmektedir. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir" denildi.

ÖZGÜR SURİYE ORDUSU İLERLİYOR Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı ikinci gününde devam ediyor. Özgür Suriye Ordusu, köyleri tek tek ele geçiriyor. Raco kasabasında ilerleyen ÖSO birlikleri, Azman ve Şenkal köyünün ardından Adamanlı, Balinli köylerini kontrol altına aldı. Adamanlı köyünü ele geçiren ÖSO, 2 YPG’liyi de yakaladı. PARSA DAĞI VURULDU Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı çevresinde konuşlu bulunan tank ve topçu birlikleri tarafından Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez kentinin kuzeyindeki Parsa Dağı ateş altına alındı. Yapılan atışların ardından Parsa Dağı'ndan dumanlar yükseldi. Türkiye'nin olası Afrin operasyonuna karşı PKK'nın Parsa Dağı'ndan Afrin'e uzanan içerisinden araçların da geçebildiği dev tünel inşa edildiği ileri sürülmüş, 8 bin teröristin bulunduğu Afrin'e Kandil'den çok sayıda üst düzey PKK'lının gönderildiği ve şehirde tuzaklamalar yapıldığı iddia edilmişti. PYD/YPG'nin eğitim kampının da bulunduğu belirtilen Parsa Dağı, bölgenin Kandil'i olarak değerlendiriliyor.

AFRİN'DEN HATAY'A SALDIRI Hatay'ın Reyhanlı ilçesine Afrin bölgesinden 3 roket atıldı. Roketlerden birinin kent merkezinde bir aracın üzerine diğeri bir binanın çatısına üçüncüsü de bir evin bahçe duvarına düştüğü öğrenildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre Suriye uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Patlamanın ardından bölgeye güvenlik görevlileri ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan roketli saldırıda çevredeki ev ve iş yerlerinin camları kırıldı. RASULAYN'DA ÖNLEMLER ARTIRILDI Afrin’deki terör örgütü mensuplarına karşı başlatılan operasyonun ardından Türkiye-Suriye sınırında bulunan Ceylanpınar ilçesinde güvenlik artırıldı. Sınırın sıfır noktasında askerler görev yaparken, polis ise sınıra yakın olan yerlerde zırhlı araçlar ile devriye görevi icra etmeye başladı. Polis, ilçenin stratejik noktalarında da asayiş uygulaması başlattı. Sınırın her iki tarafında da sessizlik sürerken, Rasulayn ve Ceylanpınarlılar Afrin'e yönelik yapılan Zeytin Dalı Harekatı'nı yakından takip ediyor.

PYD'NİN ELİNDEKİ KÖY GERİ ALINDI Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ikinci gününde devam ediyor. Afrin’deki terör örgütü YPG mevzileri bombalanırken ÖSO Afrin’de bir köyü aldığını duyurdu. Afrin’e bağlı bazı kasabalarda ÖSO ile YPG arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı ifade edilirken Afrin’in kuzeybatısında bulunan Şengal köyünün geri alındığını duyurdu. Özgür Suriye Ordusu askerlerinin, bölge halkına yaptıkları duyuruda evlerinden ayrılmamaları ve askeri bölgelerden uzak durmaları uyarısında bulunduğu kaydedildi. Sivillerin korunacağını duyuran Özgür Suriye Ordusu’nun Afrin’in batısındaki Raco kasabasına doğru ilerlediği aktarıldı. İŞTE KARA HAREKÂTININ BAŞLADIĞI YER Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı ve harekatın başladığı Gülbaba Hudut Taburu'na ait Çalkaya Sınır Karakolu, İHA tarafından görüntülendi. Karakol ve çevresi Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilince basın mensuplarınını girişi de yasaklandı. Karakolun girişinde ve çevresinde onlarca tank, fırtına obüsler, toplar ve zırhlı araçlar Afrin'e geçiş için beklerken, bekleyen araçlara mühimmat ve ikmal yapılıyor. Karakol çevresindeki sınır hattında koşullu birlikler tarafından ise zaman zaman Afrin'e top atışları yapılıyor.

NATO'DAN TÜRKİYE'YE DESTEK AA muhabirine konuya ilişkin açıklama yapan NATO yetkilisi, Türkiye'nin istikrarsız bir bölgede bulunduğunu ve terörizmden çok ciddi zarar gördüğünü belirterek "Tüm ülkelerin kendini savunma hakkı bulunmaktadır. Bunun orantılı ve ölçülü bir şekilde yapılması önem taşımaktadır." dedi. NATO'nun DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun bir üyesi olduğunu ancak Suriye'de sahada bir mevcudiyeti bulunmadığını hatırlatan NATO yetkilisi, Türkiye'nin operasyon hakkında NATO müttefiklerini bilgilendirdiğinin altını çizdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türk yöneticilerle yakın irtibat içinde olduğunu kaydeden NATO yetkilisi, Stoltenberg'in salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da telefon görüşmesi yaptığını anımsattı. HULUSİ AKAR SINIRDA! Genelkurmay Başkanı Akar'ın kuvvet komutanlarıyla Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunduğu öğrenildi. ÇAVUŞOĞLU: IRAK'A DA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ Iraklı mevkidaşı İbrahim el Caferi ile Bağdat'ta görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şu açıklamayı yaptı: