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Keltepe tünellerine girildi! Afrin'den sıcak görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 09:51 | Son Güncelleme

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 1 Mart günü, Raco beldesindeki Keltepe'de 8 askerin şehit olduğu, 13 askerin de yaralandığı çatışmada teröristlerin saklandığı metrelerce uzunluktaki tünellere, jandarma özel harekat ekipleri operasyon düzenledi. Çok sayıda tuzaklanan patlayıcıya rastlanan, sözde 'sorumlular' için özel bölümlerin bulunduğu tünelde mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Öte yandan, bugüne kadar 2 bin 872 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG’li ve DEAŞ’lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı’nda 46’ncı güne girildi. Son dakika habere göre, Genelkurmay Başkanlığı, teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesiyle sürdürülen harekâtın başından bu yana, 95’i son 24 saatte olmak üzere toplam 2 bin 872 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

KELTEPE TÜNELLERİNE GİRİLDİ

1083 rakımlı Keltepe'de, tünellere saklanan 100 kadar teröristin saldırısında 8 asker şehit olmuştu. Çatışma ve operasyonun devamında çok sayıda terörist öldürülmüş, 1083 rakımlı tepe teröristlerden temizlenmişti. Mehmetçik, teröristlerin saldırı öncesi saklandığı tünellere de girdi, arama çalışması yaptı.

144 BÖLGE KONTROL ALTINA ALINDI

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Göbelek köyü ile ilçenin güneybatısındaki Cindesres beldesine bağlı Kureybe köyünü terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 114'ü köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 144 bölgeyi kontrol altına aldı.

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