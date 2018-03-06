Keltepe tünellerine girildi! Afrin'den sıcak görüntüler

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG’li ve DEAŞ’lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı’nda 46’ncı güne girildi. Son dakika habere göre, Genelkurmay Başkanlığı, teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesiyle sürdürülen harekâtın başından bu yana, 95’i son 24 saatte olmak üzere toplam 2 bin 872 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

KELTEPE TÜNELLERİNE GİRİLDİ



1083 rakımlı Keltepe'de, tünellere saklanan 100 kadar teröristin saldırısında 8 asker şehit olmuştu. Çatışma ve operasyonun devamında çok sayıda terörist öldürülmüş, 1083 rakımlı tepe teröristlerden temizlenmişti. Mehmetçik, teröristlerin saldırı öncesi saklandığı tünellere de girdi, arama çalışması yaptı.

144 BÖLGE KONTROL ALTINA ALINDI



Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Göbelek köyü ile ilçenin güneybatısındaki Cindesres beldesine bağlı Kureybe köyünü terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 114'ü köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 144 bölgeyi kontrol altına aldı.