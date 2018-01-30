Afrin operasyonunda 'yerli İHA' Dolunayla birlikte inanılmaz manzara

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait savaş uçakları ve topçu birliklerince vurulurken, yerli İnsansız Hava Aracı da Suriye'nin Afrin bölgesinde uçarken dolunayla birlikte objektiflere takıldı.
TSK: 616 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'nin Afrin kentinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatının 10'uncu gününde teröristlere ait 9 hedefin imha edildiğini, 19 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı. Planlı şekilde sürdürülen harekat süresince etkisiz hale getirilen terörist sayısının 616'ya yükseldiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:
"Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 9 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 19 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 616 olmuştur."
TERÖRİSTLERİN REVİR OLARAK KULLANDIĞI SIĞINAK BULUNDU
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, teröristlerden arındırılan Afrin kırsalında, teröristlerin gizlendiği yerlerde mayın ve bomba araması yapılıyor. Askerler tarafından arama sırasında teröristlerin gizlendiği bir sığınak bulundu. Revir olarak kullanıldığı belirtilen sığınakta, dolar ,avro ile çok miktarda tıbbı malzeme ve ilaç ele geçirildi. Çatışmada yaralanan YPG'li teröristlerin, sığınağa getirilerek burada tedavi edildikleri öğrenildi.
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