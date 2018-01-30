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Afrin operasyonunda 'yerli İHA' Dolunayla birlikte inanılmaz manzara

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 07:20 | Son Güncelleme 2 saat önce

Yerli İHA Afrin semalarında objektiflere takıldı... Zeytin Dalı Harekatı'nda terör mevzileri, TSK'ya ait savaş uçakları ve topçu birliklerince vurulurken, yerli İnsansız Hava Aracı da Suriye'nin Afrin bölgesinde uçarken dolunayla birlikte görüntülendi.

Afrin operasyonunda 'yerli İHA' Dolunayla birlikte inanılmaz manzara

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait savaş uçakları ve topçu birliklerince vurulurken, yerli İnsansız Hava Aracı da Suriye'nin Afrin bölgesinde uçarken dolunayla birlikte objektiflere takıldı.

TSK: 616 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'nin Afrin kentinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatının 10'uncu gününde teröristlere ait 9 hedefin imha edildiğini, 19 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı. Planlı şekilde sürdürülen harekat süresince etkisiz hale getirilen terörist sayısının 616'ya yükseldiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 9 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 19 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 616 olmuştur."

Zeytin Dalı Harekatı'nda yeni hedef Baflun

TERÖRİSTLERİN REVİR OLARAK KULLANDIĞI SIĞINAK BULUNDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, teröristlerden arındırılan Afrin kırsalında, teröristlerin gizlendiği yerlerde mayın ve bomba araması yapılıyor. Askerler tarafından arama sırasında teröristlerin gizlendiği bir sığınak bulundu. Revir olarak kullanıldığı belirtilen sığınakta, dolar ,avro ile çok miktarda tıbbı malzeme ve ilaç ele geçirildi. Çatışmada yaralanan YPG'li teröristlerin, sığınağa getirilerek burada tedavi edildikleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
TSK dolunay İHA Afrin operasyonu

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Sayın editör; manzara güzel , operasyon gurur verici ama o iha Türk yapımı iha değil, israilden aldığımız iha:))
@akan_hakan_1990 beynin yok fikrin var:))
vay anam vay ne goz var bu arkadasda kuyrugunda bayragimi var sen halen o israil yapimi ihalari aldigimiz donemde takili kaldin galiba turkiye iha neki siha bile yapti silahlisi yani su abd israil sevgisinden bi vaz gecin artik nerdeyse butun yaptigimiz silahlara israilden alindi turkiye atiyo diyeceksiniz sen nekadar malzemen milli ve yerliyse o iha da okadar yerli ve milli cok bilmis arkadas...
@akan_hakan_1990 aradınız beyine şuan ulaşılamıyor lütfen birdaha hiç aramayınız
@akan_hakan_1990 SENİ BİZ NERDEN ALDIK ONU SÖYLE BAKALIM SATILIK DOMUZ KENDİ YERLİ MİLLİ İHAMIZIDA KABULLENEMİYON TAM BİR DOMUZ YAVRUSUSUN DİYELİM SANA AFERİN
bilgin yoksa konuşma da rezil olma hakan efendi. resimdeki çift kuyruklu bayraktar iha dır. Bi zahmet google bakiver israil heronları nasıl görünüyor.
@akan_hakan_1990 sen hala neyin kafasını yaşıyorsun.
@akan_hakan_1990 ne göz varmış sende insan gözü olamaz onun orda israil yapımı olduğunu nasıl anladın pes doğrusu.
@hakanesen_1982 halihazirda kullanilan iha ve sihalar israil ve RTEnin damadi bayraktarin ortak yapimidir. yerli ihalar TAI nin ANKAlaridir ve hangarlarda curumeye terk edilmislerdir
Nereden anladın bakınca domuz kokusunu aldın havada
Devletimizin kutlu hareketini Rabbim manzarasıyla süslüyor. Haydi Müslümanlar dine yardım edin bende size yardım edeyim buyurmuyor mu Kuranı Kerimde Rabbimiz...
nerden biliyorsun adamın yerli olduğunu belki Hans Maria karışımıdır o yüzden tepkisi bundandır. ne yapsak batıyor adamlara
dine mi yardim edin??? ulan bunun dinle ne alakasi var bu bizim milli sinirlarimiz icin bir operasyon tayyibin agzindan cikan herseyi din saniyonuz siz .
Şakamısınız kardeşim Fotomontaj bu.. 1- O sırada Dünya'nın tamamında uçan tek uçak bu muymuş. Oysa Dünya üzerinde heran birçok yolcu uçağı uçuyor. Ve Hepsi İha lardan kat kat büyük. 2- Her ne kadar yüksekte olsa da Dünyanın boyutuyla kıyaslandığında çok büyük bu İha.
akan hakan , aradınız beyine şuan ulaşılamıyor lütfen birdaha hiç aramayınız
ALLAH MSÜLÜMAN TÜRK ULUSUNUN DAİMA YANINDADIR. ALLAHIN İZNİYLE MÜSLÜMAN TÜRK ULUSU DAHA ÇOK DÜNYA MEDENİYETLERİNİNDE İLERİSİNDE OLAÇAK AZ KALDI BİRAZ DAHA SABREDELİM ŞURDA NE KALDI 2023.DEN SONRA MÜSLÜMAN TÜRK ULUSUNUN DÜNYA LİDERLİĞİNE SAHİP OLAÇAK TEK ÜLEKEDİR BUNU DÜNYA ANLIYOR BİLİYORDA BENİM ÜLKEMDE KARNINI DOYURAN NESLİNİ ÇOĞALTAN ŞARLATAN DOMUZLAR BİLMİYOR NE ACIKLI DURUMA DÜŞTÜRKLERİNİ KENDİLERİ BİLE ANLAMIYOR DÜNYA 5.DEN BÜYÜK OLDUĞUNU DÜNYADA GÖREÇEK BENİM ÜLKEMDE YAŞAYAN DOMUZLARDA DÜŞMANLARDA GÖRECEK BİLİNE EY DÜŞMANLAR DELİKANLI OLARAK KARŞIMIZA CIKIN DA GÖRELİM DOMUZ SÜRATLARINIZ
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