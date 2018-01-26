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Afrin operasyonundaki şehit ve yaralı sayısı açıklandı!

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 10:47 | Son Güncelleme 6 saat önce

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Afrin operasyonuna ilişkin, son dakika açıklama yaparak "14 şehit var, 3'ü bizim askerimiz. toplam 130 yaralı Türkiye'ye getirildi. Bölgedeki sağlık çalışanları ve donanım zaten hazırdı. Sonradan bir takviye gerekti, bunu da hemen karşıladık. Uçak ambulansımız da bölgede" dedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören askerleri ziyaret etti.

Harekatta durumu ağır olan askerin olmadığını belirten Demircan, 130 yaralının 82'sinin taburcu edildiğini belirtti. Demircan, harekatta 14 kayıp olduğunu belirterek, "3 tanesi bizim askerimiz, 11 tanesi ÖSO mensubu" diye konuştu.

2 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU DAĞ YERLE BİR EDİLDİ

Afrin'de gerçekleşen harekatın 7. gününde PYD/PKK mevzileri havadan ve karadan ateş altına alındı. 2 askerin şehit edildiği Darmık Dağı'nın karşısındaki PYD/PKK mevzileri savaş uçakları tarafından yapılan havadan bombardıman ile imha ediliyor. Karadan fırtına obüsleri ile de mevziler ateş altına alındı.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI DA AÇIKLANMIŞTI

Bu sabah Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak saat 17.00'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.

TSK'DAN HAVA BOMBARDIMANI

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis Gülbaba Karakolu yakınlarında belirlenen hedeflere yönelik hava bombardımanına başladı.

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!
TSK: İki şehidin çatışma bölgesindeki naaşına ulaşılamadı
Son dakika: TSK öldürülen terörist sayısını açıkladı
Sosyal medya devlerine Afrin ayarı!
Afrin operasyonu için ilk anket!
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Okuyucu Yorumları 40 yorum
ASKERİMİZ TAMAM DA ÖSO NERDEN ŞEHİDİMİZ OLUYOR..ELİN TERÖRİSTİNE ŞEHİT DEMEK KOSKOCA BİR ÜLKENİN ORDU MENSUPLARINA MI DÜŞER...
bu kadar zaiyat verceğimizi hiç ummuyordum abd alçağı baya ağır silah vermiş belli yoksa bizim uçaklarımız yeter o soysuzlara allahım sen mehmetciğimize sabır ve güç kuvvet ver ...
3 şehit bizim 11 oso nun toplam 14 haberi yanlis okumayın
allah'ım sen daha fazla şehit ve yaralı olmadan muzaffer eyle ordumuzu
Allah yar ve yardımcımız olsun. ölenlere Allahtan rahmet kalanlara ra çok büyük geçmiş olsun. Rabbim yardımcımız olsun inşallah devletimize güç kuvvet versin inşallah bu mübarek cuma gününde
Yüce Allah'im yar ve yardimcilari olsun. şehitlerimizin sehadetlerini kabul eylesin. yaralılara El Şafi ismi hürmetine acil şifalar eylesin. Amin
tıpkı bir dönemin işid teroristleri gibi öso terostleride bizim vergilerimizle yapılan hastanelerde tedavi edilecek
orda sadece pkk yok bunu kimse unutmasın 7 düvele karşı savaşıyoruz
@slowfb .BETER OLUN.MEE
İslamiyet için vatan için şehit olana ne mutlu. inşallah şehitlik mertebeleri mübarek olsun.
İslam için vatan millet için şehit olana ne mutlu. Allah şehitlik mertebelerini mübarek etsin. İnşallah
Allah yar ve yardımcıları olsun
TV lerde şehit yok diye ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Yazıklar olsun. Şuna bak 14 şehit. Askere gitmeyenler de sıcak evinde yatıyor. 2011 den once o sınırda sorun varmıydı ? Buna sebep olanlar Lahey de yargılansın. ÖSO bizim nasıl şehidmiz oluyor. Biz arapmıyız , Türkmüyüz ?
Suriye için savaşan bir kişi nasıl bizim şehidimiz olur, Nasıl TC bütcedinden şehit yarın yaralı olarak döneceklere gazi maaşı verilebilir. Olmaz böyle şey. Şehit kendi vatanı milleti afına savaşırken ölene denir. Asketlerimizin şehitliği tamam. Allah rahmet etsin ruhları şad olsun. ama diğerlerini şehit olamak nitelemek son derece yanlış.
Salak Suriye Öso nun vatanı.
öncelikle rabbim askerimizin yar ve yarımcısı olsun. hepsine geçmiş olsun. Bakanın açıklamalarını dinledim askerimizden tane olarak bahsediyor. Bende diyorum ki BİR TANE BAKAN açıklama yaptı. Yakıştıramadım çok çirkindi .
hz ademden bugune dek, imparatorluklar beylikler aşiretler içindeki haini asmışlardır..bizde assaydık bugun savaş olmazdı. biz besledik. karşımıza çıkarttık. biz saraylarda adam yerine koyduk. ejdatın bıraktıgı saraylarda pazarlık yaptık. meydanlarda elini kaldırırsan bugun katlanacaksın bu acılara
yapılan hatalı ve yanlış politikaların acısını maalesef şimdi milletçe katlanıyoruz tabiki rabbim askerimize sabır güç ihsan eylesin bu vatan savaşında zaferler nasip etsin ama zamanında bu embesillerin geçişine izin verip senin benim vergilerimle lahmacunlar yediren iktidarın suçunuda görmezden gelirsek maalesef bu olayları daha çok görür ve acısını yaşarız
Bu sayı aldatmaca. Daha fazla mehmetcik şehid düşmesin.geri adım atin. Hiçbirşey planladığımız gibi degil.yuzden fazla sehidimiz.14 tane esir alınan askerimiz. Onlarca şehidin naaşı hala çatışma bölgesinde.oso nun kayıpları daha fazla.bu aldatmacalarla bizi kandırmayın
hainler heryerde kol geziyor dört yan çevrilmiş.
@serhat_beylerbeyi_1969 evet haklısın kardeş hainler 90 yıldır bu memlekette kol geziyordu bizler sadece hainlerin bize dışarıdan zarar verdiklerini bilirdik ama maalesef şu akp iktidarındada gördükki esas korkulması gereken hainlerin içimizde yeşertip büyüten maalesef bizlermişik
@iby_35 sen ne ahmak bir adamsın öyle !
BU TERÖRİSTLERİ BÜYÜTEN VE BESLİYEN TAYYIBE VE AKPP'LILAR DI Bİ ZAMANLAR
Allah şehitlerimize rahmet etsin yralilarimiza şifalar nasip rtsin ve yakinlarinia sabirlar ihsan eylesin.
daha fazla
rabbim yardımcıları OLSUN
Yeter bu yalanlardan bıktık...Suriye politikamız çöktü deyin ve çekilin.Çekin o bölgeye duvarı olsun bitsin.Suriye de kardeşi kardeşe kırdıran ülke olarak tarihe utanç olarak geçtik AKP sayesinde.Yazık çok yazık güzel ülkem Nazımın dediği gibi bir avuç hergelenin ayakları altında heba oldu gitti
Kuliyen yalan millet koyun deyil
yazık çok yazık olan şehit ailelerine oldu
anlamadım ki geçen iki askerin cenaze toreni vardı erdoğan yaşlanmıştı bir tabutuna iki de ulasamadik denindi ki cenazeler onların elinde kimlikleri açıklandı 4 eder oysa bunlar 3 diyor
@saidmirza_2017 ne akıllı adamsın sen öyle ! tebrikler
cumanız mübarek olsun..inşallah daha fazla şehit vermeden biran önce bitireceğiz operasyonu dua edelim hepberaber gerisini yigitlerimiz halleder.
ALLAH RAHMET EYLESİN 3 BİZİM ASKERİMİZ DİĞER 11 KİM ANLAYAN VARMI
şu mübarek günde ölen şehitlerimize ve tüm mehmetçiğimize fatiha okuyalım,bu milleti bölemeyeceksiniz,hainlere teröristlere verilecek 1 karış toprağımız yok bizim
Bombardimanlar etkisiz kaldı. Çünkü 90 santimetre genişlikte beton korunaklar yapılmış.benim gördüğüm de hazır beton kullanılmış. Şimdi en yakın Nerede hazır beton fabrikası varsa bombalayin tabii türkiyeden gitmediyse.
uçakla tankla topla helikopterle 1 e karşı 1000 le gidiliyor yine sonuç şehit var. gidenler paralı gönülden giden yok
yaw siz fotraf video paylaşan bir zihniyetsiniz niye hic yok 300 400 tane diyorsunuz hic gormedik artık halkın milletin aklıyla oynamayı bırakın ayıp ayıp
Tek şehit bile olsa, yok yere buna neden olanlara zamanı gelince hesap sorulacaktır.
Allah yardimciniz olsun
ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN
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