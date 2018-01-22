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Afrin Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 23:02 | Son Güncelleme 1 saat önce

TSK'dan yapılan açıklamaya göre Kilis'in Gülbaba Köyü'nde girilen çatışmada 1 asker şehit oldu. Şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın Ankara'daki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehidin 2 yıllık evli olduğu 3 aylık da bir kız çocuğu bulunduğu öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin'e yönelik Zeytin Dalı harekatında bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

TSK'nın açıklaması şu şekilde:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 22 Ocak 2018 tarihinde Kilis/Gülbaba Köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

BABA OCAĞINA ATEŞ DÜŞTÜ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan'ın şehadet haberi Ankara'daki baba evine ulaştı. Özalkan'ın Törekent Mahallesi'nde bulunan baba evine şehadet haberi askeri yetkililerce ulaştırıldı.

Selahattin ve Hatice Özalkan çiftinin üç çocuğundan ortancası olan Musa Özalkan'ın şehadeti, tüm aileyi yasa boğdu. Acılı aile, taziye ziyareti için gelenleri kabul etti.

DEV TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehidin yaşadığı evin bulunduğu apartmana dev Türk bayrağı asıldı. Sokakta bulunan diğer apartmanlar da Türk bayraklarıyla donatıldı. Taziye evinin önünde tedbir amacıyla ambulans ve sağlık ekibi bekletildi.

Şehidin 2 yıllık evli olduğu 3 aylık da bir kız çocuğu bulunduğu öğrenildi.

Şehit Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan'ın cenazesinin memleketi Ayaş'ta toprağa verilmesi bekleniyor.

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Okuyucu Yorumları 65 yorum
bir ölür bin diriliriz.
İnşallah son olur. Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabır versin. Türk milletinin başı sağolsun...
Ruhu şad, mekanı cennet olsun.
başımız sağolsun.
Allah biliyor vebali savaş şak şakçılığı yapanların boynundadır..
Analarının ne yiğitler doğurmuş ne mutlu böylesi bir makamda şehit olmak bir değil iki değil üç oğlum olsa feda olsun yeterki sayın erdoğan senin makamın daim olsun
varsa zafer uğrunda şehadet şerbeti bize haktır vatan sağolsun..
savaş zamanı VATAN gariban vatan evlatlarının barış zamanı vatan saray sevdalısı gemicik yüzdürenlerindir ALLAH şehidimizi rahmet eylesin Allah Türk'ü korusun ve yüceltsin..
BAYRAKLARI BAYRAK YAPAN ÜSTÜNDEKİ KANDIR TOPRAK EĞER UĞRUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR
türk ordumuza güç kuvvet versin. şehitlerimiz için de gani gani rahmet eylesin. şubatta bende askerim.
BEN 2 SAAT NÖBETTEN ŞİKAYET EDERDİM ASKERDE. BANA DA YAZIKLAR OLSUN!
namussuz pkk aşağılık şerefsizler Allah belanızı versin sizden bunun acısını alacak oradaki türk askerleri..rabbim şehidimizin ailesine sabır versin..:(((
Vatanı için ölen kahraman şehidimize Allahtan rahmet, ailesinede sabırlar diliyorum. Ruhu şad olsun. :(
Mekanı cennet olsun. Allah yar ve yardımcısı olsun kahraman askerimizin.
mekanı cennet olsun ailesine ve müslüman vatandaşlarımıza baş sağlığı dilerim
ilk ve son olur insallah .. mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin bir ölür bin diriliriz soyunuz kuruyuna kadar durmak yok o bataklıkta leşleriniz çürüyecek kahraman türk ordusunun türk devletinin gücünü hepiniz göreceksiniz soysuz köpekler rabbim türk askerini korusun NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.
Allah rahmet eylesin nurlar içinde uyusun inşallah (Amin)
Şam’da cuma..Ortadoğu bizden sorulur.. pyd ye koridor...derken Suriye karıştırıldı.. Milyonlarca Suriyeli ülkemize doldu.. pyd devlet haline geldi. BOP görevi yapıldı... Allah Türk'ü Korusun ve yüceltsin..
başımız sağ olsun. şehidimize ALLAH tan rahmet. ailesine sabırlar versin mekanın cennet olsun şehidim
Mekanı cennet olsun.. Allah ailesine sabır versin...
ALLAH RAHMET EYLESIN MEKANI CENNETDIR ..keşke bizede iş dussede sehıt olamaya hazırız
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
allahın laneti üzerinize olsun teröristler..
Allah rahmet eylesin ailesine sevenlerine ve Türk milletine sabır versin
İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Mekanı Cennet olsun. Allahın rahmeti üzerine olsun. Siz ki canlarınızı bu bayrak için, bu ülke için, bu millet için veriyorsunuz, bu ülke sizlere minnettar ve her daim minnettar kalacaktır.
kilis ne zaman afrine baglandı
Üzülerek söylüyorum malesef 4 şehidimiz var... Allah ailesine , yakınlarına sabır versin...
BAŞIMIZ SAĞOLSUN
Vatan Sağolsun ????
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun. insallah bir daha şehit haberi almayi nasip etme yarabbim sen bizlere.
şehidimize rahmet diliyorum. ama çatıştığımız örgüt hangisiymiş net bir bilgi yok
allah rahmet eylesin
şehitlik herkese nasip olmaz allah rahmet eylesin ailesine sabır versin bu ülke halkı gibi bir milet gormedim.
ülkemizin vede ailesinin başı sağolsun.
Maalesef Asb.ımız sehit oldu
hani biz suriyeye girmiştik nasıl oluyor kilise bağlı köyde çatışma yaşanıyor. bunu sorgulamak lazım
vatan sağolsun
Peygamber efendimiz seni karşılasın inşallah ey Şehit...
başımız sağolsun
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