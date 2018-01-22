Afrin Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin'e yönelik Zeytin Dalı harekatında bir askerin şehit olduğunu duyurdu.
TSK'nın açıklaması şu şekilde:
"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 22 Ocak 2018 tarihinde Kilis/Gülbaba Köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."
BABA OCAĞINA ATEŞ DÜŞTÜ
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan'ın şehadet haberi Ankara'daki baba evine ulaştı. Özalkan'ın Törekent Mahallesi'nde bulunan baba evine şehadet haberi askeri yetkililerce ulaştırıldı.
Selahattin ve Hatice Özalkan çiftinin üç çocuğundan ortancası olan Musa Özalkan'ın şehadeti, tüm aileyi yasa boğdu. Acılı aile, taziye ziyareti için gelenleri kabul etti.
DEV TÜRK BAYRAĞI ASILDI
Şehidin yaşadığı evin bulunduğu apartmana dev Türk bayrağı asıldı. Sokakta bulunan diğer apartmanlar da Türk bayraklarıyla donatıldı. Taziye evinin önünde tedbir amacıyla ambulans ve sağlık ekibi bekletildi.
Şehidin 2 yıllık evli olduğu 3 aylık da bir kız çocuğu bulunduğu öğrenildi.
Şehit Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan'ın cenazesinin memleketi Ayaş'ta toprağa verilmesi bekleniyor.
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