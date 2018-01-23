Afrin operasyonundan nefes kesen görüntüler! Çatışma anı kamerada

"Zeytin Dalı" operasyonu kapsamında ÖSO ile terör örgütü YPG arasında yaşanan sıcak çatışma kameralara yansıdı.
DHA tarafından yayımlanan görüntülerde; YPG mevzilerinden Azez çevresindeki ÖSO mevzilerine yapılan saldırı sonrasında ÖSO'cuların açtığı ateş görülüyor.
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