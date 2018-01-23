HABER

Afrin operasyonundan nefes kesen görüntüler! Çatışma anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 20:56 | Son Güncelleme 7 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin YPG ve DAEŞ terör gruplarına yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekatı bütün hızıyla devam ederken, bölgeden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak Afrin operasyonuna ait olduğu belirtilen görüntülerde ÖSO ile terör örgütü YPG'nin çatıştığı anlar görülüyor.

"Zeytin Dalı" operasyonu kapsamında ÖSO ile terör örgütü YPG arasında yaşanan sıcak çatışma kameralara yansıdı.

DHA tarafından yayımlanan görüntülerde; YPG mevzilerinden Azez çevresindeki ÖSO mevzilerine yapılan saldırı sonrasında ÖSO'cuların açtığı ateş görülüyor.

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!
Ölümden kaçış! İşte kurtarılan köyden ilk fotoğraflar
ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çatışma TSK Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin zeytin dalı Afrin operasyonu afrin çatışma

En Çok Okunan Haberler

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Çelik 27 yıl sonra itiraf etti: Konserime gelen kıza...

Çelik 27 yıl sonra itiraf etti: Konserime gelen kıza...

Beşiktaş, Vagner Love transferini bitirdi!

Beşiktaş, Vagner Love transferini bitirdi!

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Afrin'de kaç terörist öldürüldü? TSK'dan son dakika açıklaması

Afrin'de kaç terörist öldürüldü? TSK'dan son dakika açıklaması

ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

Okuyucu Yorumları 2 yorum
daha fazla yayinlayin ki teror propagandasi yapanlara ibret olsun allah ordumuzu korusun
Sen misin Reyhanlı'ya roket atan, patlatırlar öyle bi tarafında işte.
Diğer Haberler
Gazeteci Uğur Mumcu 25. ölüm yıl dönümünde anılıyor (Uğur Mumcu kimdir?)

Gazeteci Uğur Mumcu 25. ölüm yıl dönümünde anılıyor (Uğur Mumcu kimdir?)

Kocaeli'de yoğun kar yağışı başladı

Kocaeli'de yoğun kar yağışı başladı

Mahir Ünal: Afrin'de PYD'li kılığında karşımıza çıkıyorlar

Mahir Ünal: Afrin'de PYD'li kılığında karşımıza çıkıyorlar

Terör örgütü IŞİD'e ağır darbe! Kırmızı bültenle aranıyorlardı

Terör örgütü IŞİD'e ağır darbe! Kırmızı bültenle aranıyorlardı

Belediye otobüsüne molotoflu saldırı! Yaralılar var

Belediye otobüsüne molotoflu saldırı! Yaralılar var

Afrin'de kaç terörist öldürüldü? TSK'dan son dakika açıklaması

Afrin'de kaç terörist öldürüldü? TSK'dan son dakika açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.