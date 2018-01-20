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Afrin operasyonunu köylüler böyle izledi

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 18:29 | Son Güncelleme 1 saat önce

Türk savaş uçaklarının terör örgütü PYD/PKK'ya ait gözlem noktasına yönelik hava saldırısı Kilis'ten de görüldü.

Afrin operasyonunu köylüler böyle izledi

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK'ya ait gözlem noktasına yönelik hava saldırısı Kilis'ten de görülüyor.

Hatay'dan başlayarak Kilis hattını takip eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının bombardımanı sınırdaki köylerden de izlenebiliyor. Bu arada önlemlerini artıran güvenlik güçleri, vatandaşları sınır bölgesinden uzak durmaları konusunda uyarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
PKK PYD köylüler Afrin Afrin operasyonu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
resimdekiler endişeyle izliyorlar. biraz üzgün ve mahzun bir şekilde.
suriyeli mültecileri salin kurtarsinlar vatanlarini
akpnin mağdur siyaseti bitti savaş politikası başladı kime gücü yetiyorsa nerde bir kürt varsa onun düşmanlığını yapıyorvyazıklar olsun
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