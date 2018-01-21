Afrin operasyonuyla ilgili İstanbul'da çok sayıda gözaltı kararı!

Son Güncelleme 4 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 22:05 |4 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, sosyal medya paylaşımları üzerinden PKK/PYD propagandası yürüttüğü tespit edilen 18 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verdi.

Alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelik yürütülen operasyona (Zeytin Dalı Harekatı) ilişkin terörü ve terör örgütlerini övücü ve toplumu yanıltıcı mahiyette, gerçeğe aykırı haber ve sosyal medya paylaşımlarının takibi sürüyor. Bu doğrultuda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, sosyal medya paylaşımları üzerinden PKK/PYD propagandası yürüttüğü tespit edilen 18 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı alındı. Talimatı alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. DİYARBAKIR'DA 17 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ise Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, sosyal medya paylaşımları üzerinden PKK/PYD propagandası yaptığı tespit edilen 17 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Afrin’e yapılan "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili gerçeğe aykırı haber ve sosyal paylaşımlarla ilgili yasal gereğinin yapılacağını duyurmuştu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun aziz milleti adına Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelik yürütülen operasyonla ilgili terörü ve terör örgütlerini övücü ve toplumu yanıltıcı mahiyette gerçeğe aykırı haber ve sosyal medya paylaşımları takip edilmekte gerekli tespitler yapılmaktadır. Bununla birlikte; Terör örgütlerine destek ve provakasyon amaçlı gösteri veya taşkınlık yapanlar hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca iletişime geçilerek alınacak talimatlar doğrultusunda yasal gereğinin yapılması için ilgili kolluk birimleri bilgilendirilmiştir. Bu meyanda yürütülen soruşturma kapsamında suç unsuru taşıyan paylaşımlara ilişkin tespitler devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı." KARA PROPAGANDA BAŞLATILDI TSK'nın Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü operasyonun ardından, sosyal medya hesaplarından da karalama kampanyası başlatıldı.