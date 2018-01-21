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Afrin operasyonuyla ilgili İstanbul'da çok sayıda gözaltı kararı!

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 22:05 | Son Güncelleme 4 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, sosyal medya paylaşımları üzerinden PKK/PYD propagandası yürüttüğü tespit edilen 18 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verdi.

Afrin operasyonuyla ilgili İstanbul'da çok sayıda gözaltı kararı!

Alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelik yürütülen operasyona (Zeytin Dalı Harekatı) ilişkin terörü ve terör örgütlerini övücü ve toplumu yanıltıcı mahiyette, gerçeğe aykırı haber ve sosyal medya paylaşımlarının takibi sürüyor.

Bu doğrultuda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, sosyal medya paylaşımları üzerinden PKK/PYD propagandası yürüttüğü tespit edilen 18 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı alındı. Talimatı alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

DİYARBAKIR'DA 17 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ise Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, sosyal medya paylaşımları üzerinden PKK/PYD propagandası yaptığı tespit edilen 17 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Afrin’e yapılan "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili gerçeğe aykırı haber ve sosyal paylaşımlarla ilgili yasal gereğinin yapılacağını duyurmuştu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun aziz milleti adına Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelik yürütülen operasyonla ilgili terörü ve terör örgütlerini övücü ve toplumu yanıltıcı mahiyette gerçeğe aykırı haber ve sosyal medya paylaşımları takip edilmekte gerekli tespitler yapılmaktadır. Bununla birlikte; Terör örgütlerine destek ve provakasyon amaçlı gösteri veya taşkınlık yapanlar hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca iletişime geçilerek alınacak talimatlar doğrultusunda yasal gereğinin yapılması için ilgili kolluk birimleri bilgilendirilmiştir. Bu meyanda yürütülen soruşturma kapsamında suç unsuru taşıyan paylaşımlara ilişkin tespitler devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı."

KARA PROPAGANDA BAŞLATILDI

TSK'nın Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü operasyonun ardından, sosyal medya hesaplarından da karalama kampanyası başlatıldı.

Twitter'da "Türkiye'nin Afrin'de sivil halkı bombaladığı" iddiasıyla paylaşılan, yanan bir bina fotoğrafının, Kuveyt'in Salmiya bölgesinde 26 Nisan 2016'da çıkan bir yangına ait olduğu ortaya çıktı.

Facebook'ta, "Afrin'in kuzeyindeki Bülbül'de, TSK'ya ait bir tank vuruldu" iddiasıyla paylaşılan yanan tank fotoğrafının, 19 Temmuz 2014'te Gazze şeridinin güneyinde yer alan Han Yunus'ta çekildiği belirlendi.

Twitter'dan paylaşılan "Afrin operasyonunda yaralanan ve soğuktan donan kadın" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın ise 18 Ocak 2018'de Suriye sınırından Lübnan'a geçmek isterken dağlık bölgede ailesiyle birlikte donarak ölen Suriyeli bir kadına ait olduğu ortaya kondu.

Dün de bazı sosyal medya hesaplarından, "harekat sırasında yaralanan bir çocuğa ait olduğu" iddia edilen fotoğrafın, 2016'da çekildiği ve TSK ile ilgisinin olmadığı bildirilmişti.

ZEYTİN DALI HAREKÂTI

TSK tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, dün saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekatı" başlatılmıştı.

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

Harekat, Özgür Suriye Ordusu güçlerince de destekleniyor. Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü, Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağlarını Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor. Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.

AA

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
SAVAŞA HAYIR hırsızlığa hayır *** IRKÇILIĞA HAYIR ** SAVAŞA HAYIR hırsızlığa hayır HAYIR HAYIR HAYIR
bundan neden rahatsız oldunuz arkadaşlar devletin halkının güvenliğini saglamak için yaptığı bir harekat
Allah'ım Şanlı​ Devletimizi Şanlı Bayrağımızı her daim muzaffer eylesin.Yüce Türk Milletinin yar ve yardımcısı olsun.Katil pkk pyd katliyamlar ile işgal ettiği topraklarda döktüğü kanlara boğulacaktır.
DİLERİM OY UĞRUNA YAPILMAMIŞTIR.TERÖR DEVLETİNİN AKDENİZE ULAŞIMI ENGELLENİR.AKDENİZE ULAŞMALARI BİZİM İÇİN KÖTÜDÜR.TERÖR DEVLETİNİN ABD GÜDÜMÜNDE KURULMASI SAVAŞ NEDENİMİZ OLMALIDIR.
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