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Afrin özgürleşti, Suriyeliler 5 yıl sonra piknik yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 11:35 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'nin Afrin bölgesi terör örgütlerinden temizlendi.

Afrin özgürleşti, Suriyeliler 5 yıl sonra piknik yaptı

Hasan KIRMIZITAŞ- Eyyüp BURUN/AFRİN (Suriye), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'nin Afrin bölgesi terör örgütlerinden temizlendi. Terör örgütlerinin baskısı altında sürdükleri yaşamdan kurtularak özgürlüğün mutluluğunu yaşayan Suriyeliler, yıllarca hasret kaldıkları bölgenin doğal güzelliklerinin de keyfini sürmeye başladı.
TSK, geçen 20 Ocak günü Özgür Suriye Ordusu güçleri ile birlikte sınır güvenliğini sağlamak ve terör örgütlerini bölgeden temizlemek üzere Suriye'nin Afrin kentine yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı. Terör örgütlerinin kontrolündeki köy ve beldeleri bir bir temizleyen TSK ve ÖSO, 18 Mart günü Afrin merkezde de denetimi ele geçirdi. Bölgenin terör örgütlerinden tamamen arındırılmasının ardından bölgede TSK, teröristlerin geride bıraktığı mayın ve patlayıcıların imhasına, AFAD, Kızılay ve diğer kurumlar da evlerine geri dönen sivil halkın ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.
Yıllarca teröristlerin baskısı altında sürdükleri yaşamın sonlanmasının ardından yeni hayatlarına başlayan Suriyeliler, özgürlüğün tadını da çıkarmaya başladı. Sokaklarda artık rahatça dolaşan ve yıllarca mahrum kaldıkları bölgelere artık rahatça gidebilen Suriyeliler, Şiran beldesindeki Nebi Huri bölgesine de akın ediyor. Terör örgütü tarafından ziyareti engellenen köye ismini veren Nebi Huri Türbesini ziyaret eden Suriyeliler, yakın noktadaki antik tiyatroyu dolaşıp aynı bölgede bulunan dere kıyısında da piknik yapmaya başladı.
Özellikle hafta sonları yüzlerce Suriyeli, bölgedeki dere kenarında yere açtıkları örtülerin üzerinde veya masalarda piknik yapıyor. Mangal yakarak eğlenen Suriyeliler, sıcak havadan da dere içerisinde yürüyüş yaparak serinliyor. Yıllarca hasret kaldıkları kentlerinin doğal güzelliklerinin tadını çıkaran Suriyeliler, teröristlerden kurtulmalarına ve yeniden normal yaşamlarına dönmelerine olanak sağlayan Türkiye'ye teşekkür etti.
İç karışıklık öncesinde her hafta sonu piknik yaptıklarını ancak terör örgütünün kontrolü sağlamasının ardından Nebi Huri bölgesinin sivillere yasaklandığını anlatan Suriyeliler, "Evimize kapanıyor veya yaşadığımız bölgenin dışına çıkamıyorduk. Sürekli olarak baskı altındaydık ve yaşamımız kısıtlıydı. Nebi Huri bölgesine 5 yıldır kimse gelemiyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden kurtulduk. Artık istediğimiz yere gönül rahatlığıyla gidip gelebiliyoruz. Yıllardır gelemediğimiz Nebi Huri'ye de artık rahatça geliyor ve piknik yapabiliyoruz. Bizi teröristlerden kurtararak eski günlerimizi yeniden güven içerisinde yaşamamıza imkan sağlayan Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

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Afrin özgürleşti, Suriyeliler 5 yıl sonra piknik yaptıAfrin özgürleşti, Suriyeliler 5 yıl sonra piknik yaptıAfrin özgürleşti, Suriyeliler 5 yıl sonra piknik yaptıAfrin özgürleşti, Suriyeliler 5 yıl sonra piknik yaptı

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