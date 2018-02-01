Afrin protestosuna tepki gösterenlerin darbedilmesi

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto ederken kendilerine tepki gösterenleri darbedenlerin de aralarında bulunduğu 7 kişi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Ocak'ta Kadıköy'de yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Alptuğ S, Ali T, Yasin Y, Birhat A, ve Mehmet Y. ile Ali Emre E. ve Ulaş Bedri Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Başsavcılığın sevk yazısında, şüphelilerin Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) adına Türkiye'de faaliyet gösterdikleri yönünde istihbarı bilgiler elde edildiği belirtildi.

Şüpheli Ali Emre E'nin örgüt adına faaliyet gösterdiği, örgütün İstanbul il sorumlusu adıyla toplumu TSK'nın düzenlediği Afrin Operasyonu'nu protesto etmeye çağırdığı, gözaltı işlemleri sonrasında örgütsel tavır takındığı ve örgüt talimatları gereğince davranışlarda bulunduğu aktarıldı.