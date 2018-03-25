HABER

Afrin şehidi 49 asker için fidan diktiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 10:11 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'da Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 49 asker anısına, 49 çam fidanı dikti.

Afrin şehidi 49 asker için fidan diktiler

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 49 asker anısına, 49 çam fidanı dikti.
Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Orman Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği KYK hatıra ormanları etkinlikleri çerçevesinde, 'Her KYK'lı Bir Fidandır' sloganı ile Afrin Şehitleri anısına çam fidanı dikildi. Erzincan-Sivas karayolu üzerinde bulunan KYK hatıra orman alanında yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı etkinlikte, Suriye'nin Afrin ilçesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 49 askerin isimlerinin bulunduğu çam fidanları da toprakla buluşturuldu. Afrin şehitlerinin isimleri sırayla okundu, öğrenciler, "Burada" diye bağırdı. Etkinlikte, 2 bin çam fidanı daha dikildi.
Ağaç, orman sevgisi ve yeşilin yaşatılması konusunda gençlerde farkındalık oluşturmanın amaçlandığı etkinlikte KYK yurtlarında kalan öğrenci sayısı kadar ağacın toprakla buluşturulması hedefleniyor.
3 YILDA 12 BİN FİDAN DİKTİLER
KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, yapılan etkinlik hakkında bilgi verdi. Sarıçiçek, "Üç yıldır ortaklaşa KYK hatıra ormanları etkinlikleri düzenliyoruz. Her KYK'lı bir fidandır sloganı ile Türkiye'deki bu yurtlarda kalan tüm öğrencilerin birer fidanı olsun istiyoruz. Bu yıl tüm şehitlerimiz ve tüm KYK öğrencilerimiz adına fidan dikiyoruz. Daha önce 10 bin fidan dikmiştik, bugün iki bin fidanı toprakla buluşturup, 12 bin adet fidan sayısına ulaştık" dedi.

FOTOĞRAFLI

Afrin şehidi 49 asker için fidan diktilerAfrin şehidi 49 asker için fidan diktilerAfrin şehidi 49 asker için fidan diktiler

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

Türk mankenden Yunanistan’a Osmanlı tokadı

Türk mankenden Yunanistan’a Osmanlı tokadı

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 25 Mart Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 25 Mart Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Reuters’a konuşan yetkililer: Kontrolü aldık, Afrinlileri bekliyoruz

Reuters’a konuşan yetkililer: Kontrolü aldık, Afrinlileri bekliyoruz

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu için kritik uyarı geldi!

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu için kritik uyarı geldi!

Şu an saat kaç? Telefonlarda saat karmaşası!

Şu an saat kaç? Telefonlarda saat karmaşası!

Akar bilinmeyenleri anlattı! 'Çocuk sesi gelince 15 gün bekledik'

Akar bilinmeyenleri anlattı! 'Çocuk sesi gelince 15 gün bekledik'

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.