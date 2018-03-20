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Afrin Şehidi Binbaşı Dunca'dan duygulandıran vasiyet

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 10:32 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 15 Mart'ta yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın vasiyeti okuyanları duygulandırdı. Vasiyetinde, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalsın diye can verdiğinin bilinmesini talep eden Dunca, eşi ve kızıyla beraber yaptıkları tatil planlarını şehit düşmesi halinde ertelememelerini istedi.

Eskişehir'de dün son yolculuğuna uğurlanan Piyade Binbaşı Dunca'nın şehit olmadan bir ay önce en yakın arkadaşına vasiyette bulunduğu ortaya çıktı.

Arkadaşına 18 Şubat'ta gönderdiği telefon mesajında, "Hacı ne yapıyorsun? Biz içeri giriyoruz. Sağ salim geri dönersek eğer bu mesaj sende kalsın ama olur da şehitlik rütbesi nasip olursa bu sana vasiyetim olsun." ifadelerini kullanan şehit binbaşı, şu vasiyette bulunmuş:

"1. Zeynep Naz ve yengen sana emanet her şeyiyle.

  1. Yengen nereye isterse oraya defnetsin ve hakkını helal etsin, çok kahrımı çekti biliyorsun. Ama benim gönlümden geçen Eskişehir Vişnelik Hava Şehitliği ya da Ankara Cebeci Şehitliği İhsan Yüzbaşının yanıbaşı. Zeynoma da anlat, ben onlar gelecekte bu meselelerle uğraşmasınlar, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalsın diye can verdim bilsin ve hakkını helal etsin.

  2. Yengen ile Zeynom planlarımızı ertelemesin, önce Karadeniz turu, sonra Kıbrıs, sonra da Recepler oradayken yurt dışı turlarını mutlaka yapsınlar.

  3. Herkese söyle. Annem, abim ve özellikle de babam hakkını helal etsin. Verilecek tazminatın bir kısmı ile sağlıkları el verirse annem ile babamı hacca gönderin.

  • Arkamdan kesinlikle ve kesinlikle kimse para tartışmasına girmesin. İsmail Kartal'a olan borçlarım unutulmasın yeni aldığım arsadan dolayı.

  • Söyle, Es Es bu sene Süper Lig'e çıkarsa mezarımı ziyaret etsinler. Erkan Zengin ve diğerleri.

  • Son olarak, şehit olmak nasip olursa inşallah şefaat edeceğim üçüncü kişi de sensin bunu da bil (Zeynom, Yengen, Sen.............)"

    • Dunca, vasiyetine uygun olarak dün Eskişehir'de Vişnelik Hava Şehitliği'ne defnedilmişti. (AA)

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    Anahtar Kelimeler:
    Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye Zeytin Dalı Harekatı Eskişehir vasiyet

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    Okuyucu Yorumları 8 yorum
    T.C yi silen TÜRK devletine 90 yıllık reklam arası diyen TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜĞU boluculuk sayan PAPACILAR su sehitden utanin.. ruhun şad olsun sehidim
    Şehit üzerinden propaganda yapma! Her zaman aynı yorumu yazıp duruyorsun, tamam anladık.
    CİĞERİMİ YAKTIN BE BİNBAŞIM.....GÜZEL İNSAN: ALLAHIM SİZLERİ CENNETİNİN EN GÜZEL YERLERİNDE AĞIRLASIN...EŞİNDE KIZIN DA BİZLERE EMANET ABİMMMMMM...GÖZÜN ARKADA KALMASIN...KOCA YÜREKLİ İNSAN.....
    AFRİN DE SAVAŞANLARIN TAMAMI CUMHURİYETCİ ATATÜRKCÜ VATAN SEVER ASKERLER DİR VERİLEN GÖREVİ ONURUYLA HAKKIYLA YERİNE GETİREN MEHMETCİKLERE ALLAHTAN GÜÇ KUVVET HUZUR AFİYET DİLİYORUM SİZLER TÜRK MİLLETİNİ TEMSİLEN ORDASINIZ RİCAMIZ ZALİMLERE ZALİMLİK YAPMAK İSTEYENLERE İZİN VERMEYİN ZALİMLİK YAPTIRMAYIN BUNU YAPACAK SAFLARINIZDA DAHİ OLSA NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE YAŞASIN CUMHURİYET VAR OLSUN YÜCE TÜRK MİLLETİ VAR OLSUN TSK .
    RUHUN ŞAD MEKANIN CENNET OLSUN.HAKKINI HELAL ET BZİLERE KOCA YÜREKLİ İNSAN.. İNTİKAMIN FAZLASIYLA ALINACAKTIR RAHAT UYU:(((
    işin içine para girince herkesin korkusu var.büyük ihtimalle eşi ve ailesi arasında sıkıntı olacağını düşünmüş.maalesef bu çok oluyor 3 kuruş şehitlik parası için ya da diğer sosyal haklar için sağlığında onu arayıp sormayan belki kardeşi belki dayısı amcası koşa koşa hak aramaya kalkıyor.Allah rahmet etsin ne diyelim
    Sen de bizlere hakkını helal et binbaşım bizden yana da helal olsun sana ve bütün şehitlerimize mekanınız cennet komşunuz resulullah a s olsun.
    yazık arkadaş ya yazık valla hangi zihnıyettesiniz yaa şehidimizin arkasından bile ahlaksızca siyaset yapıyorsunuz ya sizinle aynı havayı solumaktan utanıyorum ada gibi adam '' Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalsın diye can verdim !! diyor siz kime hizmet ediyorsunuz kimin uşaglığını yapıyorsunuz bu akp chp mhp meselesimi ki prim yapmaya çalışıyorsunuz SEN RAHAT UYU ŞEHİDİM MEMLEKET VATAN EVLATLARINA EMANET ... Sen hakkını helal et bize
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