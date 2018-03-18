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Afrin şehidi Binbaşı Dunca, Eskişehir'de toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 18:20 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, 15 Mart'ta yaralanan ve tedavi gördüğü Hatay Devlet Hastanesi'nde şehit olan Piyade Binbaşı Mithat Dunca (42), memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

Afrin şehidi Binbaşı Dunca, Eskişehir'de toprağa verildi

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, 15 Mart'ta yaralanan ve tedavi gördüğü Hatay Devlet Hastanesi'nde şehit olan Piyade Binbaşı Mithat Dunca (42), memleketi Eskişehir'de toprağa verildi. Evli ve 1 çocuk babası şehidin kızı Zeynep Naz, babasının mavi beresini takıp, tabutun önünde annesiyle birlikte selam durdu.
Şehit Piyade Binbaşı Mithat Dunca için Eskişehir Reşadiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Maliye Bakanı Naci Ağbal, Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, AK Parti Milletvekili Emine Nur Günay, CHP'li milletvekilleri Utku Çakırözer ve Cemal Okan Yüksel ile şehidin babası Kazım (76), annesi Hesna (72), ağabeyi Metin (48), kardeşi Uzman Çavuş Mustafa Dunca (32) ve eşi Lütfiye (41) ile kızı Zeynep Naz Dunca (13) katıldı.
BABASINNI MAVİ BERESİNİ TAKTI
Şehit Mithat Dunca'nın mavi beresi, Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine konuldu. Şehidin anne- babası ve kardeşleriyle eşi ve kızı, tabuta sarılıp, uzun üsre gözyaşı döktü.
Zeynep Nazlı, babasının mavi beresini başına takıp, annesi ile birlikte tabutun başında selam durdu.
İkindi vakti kılınan cenaze namazından sonra şehit Dunca'nın tabutu, askerlerin omzunda top arabasına götürüldü. Törene katılan kalabalık, cenaze taşınırken, alkışlayıp, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. Bir süre top arabasında götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, daha sonra tekrar askerlerin omzuna alınarak, cenaze aracına konuldu.
Şehit Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın cenazesi, götürüldüğü Vişnelik Hava Şehitliği'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Afrin şehidi Binbaşı Dunca, Eskişehir'de toprağa verildiAfrin şehidi Binbaşı Dunca, Eskişehir'de toprağa verildiAfrin şehidi Binbaşı Dunca, Eskişehir'de toprağa verildiAfrin şehidi Binbaşı Dunca, Eskişehir'de toprağa verildi

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