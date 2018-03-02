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Afrin şehidi Uzman Çavuş Dinek, telefonla görüştüğü annesinden helallik istemiş (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 16:23 | Son Güncelleme

AĞABEYİ DE CENAZEYİ KATILDI TSK'nın Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek'in (22) cenazesi, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki baba ocağından helalik alınmasının ardından memleketi Denizli'nin Tavas ilçesinin Çalık Mahallesi'ne götürüldü.

Afrin şehidi Uzman Çavuş Dinek, telefonla görüştüğü annesinden helallik istemiş (2)

AĞABEYİ DE CENAZEYİ KATILDI
TSK'nın Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek'in (22) cenazesi, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki baba ocağından helalik alınmasının ardından memleketi Denizli'nin Tavas ilçesinin Çalık Mahallesi'ne götürüldü. Şehidin 3 kardeş olduğu, cenazeye katılanlar arasında ağabeyi Ahmet Dinek'in (24) de bulunduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Afrin şehidi Uzman Çavuş Dinek, telefonla görüştüğü annesinden helallik istemiş (2)Afrin şehidi Uzman Çavuş Dinek, telefonla görüştüğü annesinden helallik istemiş (2)Afrin şehidi Uzman Çavuş Dinek, telefonla görüştüğü annesinden helallik istemiş (2)Afrin şehidi Uzman Çavuş Dinek, telefonla görüştüğü annesinden helallik istemiş (2)

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