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Afrin şehidinden adına yetimhane vasiyeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 23:12 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan'ın 3 gün önce ailesine teslim edilen eşyaları arasında kendi el yazısı ile yazdığı ve şehadetinden sonra adına yetimhane yapılmasını istediği vasiyeti de var - Şehidin vasiyetinden: "Vatana bir canım daha olsa onu da veririm. Arz ederim"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan'ın, şehadetinden sonra adına yetimhane yapılmasını vasiyet ettiği ortaya çıktı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, memleketi Burdur'un Bucak ilçesinde son yolculuğuna uğurlanan Çalışkan'ın eşyaları, 3 gün önce Antalya'da ikamet eden ailesine teslim edildi.

Şehidin ailesi, eşyaların arasında Çalışkan'ın bir kağıda yazdığı vasiyetini buldu.

Çalışkan, "Vasiyetname" başlıklı yazısında ailesine ödenecek parayla yetimhane yapılmasını talep etti.

Eşyaları arasında bulunan deftere yazdıklarının kitap haline getirilmesini de isteyen şehidin imzasının bulunduğu kağıtta şu ifadelere ver veriliyor:

"Bu zamana kadar hiç böyle bir şey düşünmedim ama bunu yazma gereği duydum. Eğer şehit olursam TSK'den gelen tüm paramla bir tane yetimhane yapılmasını ve ismimin konulmasını istiyorum. Beyza'ya verdiğim yazıların, defterlerin kitap haline getirilip kitabın isminin vasiyetname olmasını ve anonim olarak yazılmasını istiyorum. Kardeşlerimin okul masraflarını ve tüm masraflarının TSK'nin karşılamasını arz/rica ediyorum. Vatana bir canım daha olsa onuda veririm. Arz ederim."

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Burdur Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan vasiyet

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