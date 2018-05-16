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Afrin şehidinin adı SGK binasına verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 02:45 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı'nda, terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın adı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun talimatıyla SGK Karabük İl Müdürlüğü binasına verildi - Şehidin annesi Ülker Akpınar: - "Rabbim bütün şehitlerimizden razı olsun"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda, terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın adı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun talimatıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Karabük İl Müdürlüğü binasına verildi.

SGK İl Müdürlüğü önünde düzenlenen törende konuşan Karabük Valisi Kemal Çeber, Akpınar'ın adının hep yaşayacağını söyledi.

Şehidi rahmetle andıklarını ve ona bol bol dua ettiklerini belirten Çeber, şehidin yaşantısı ve ölmeden önce yazdığı vasiyetiyle örnek bir Türk vatandaşı olduğunu vurguladı.

Daha sonra binanın girişinde oluşturulan Şehit Ömer Bilal Akpınar köşesi, şehidin babası İsmail, annesi Ülker ve eşi Hafize Nur Akpınar'ın da katılımıyla açıldı.

Burada gözyaşları içinde konuşan anne Akpınar, başta Bakan Jülide Sarıeroğlu ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Devletin, her kademesiyle oğlunun şehit olduğu günden bu güne kadar hep yanlarında olduğunu ve hiç yalnız kalmadıklarını aktaran Akpınar, "Rabbim bütün şehitlerimizden razı olsun. Bizim yanımızda olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Törene, Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, diğer protokol üyeleri, SGK çalışanları ve Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık ve annesi Zehra Yalçın da katıldı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Ömer Bilal Akpınar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Karabük İl Müdürlüğü

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