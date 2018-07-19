Afrin şehidinin adı Suriye'de yaşayacak

ÇOBANBEY (AA) - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın adı Türkmen diyarı Çobanbey’de yaşatılacak.
Kurt-Ar Derneği, Kilis ilinin Elbeyli ilçesi karşısındaki Suriye topraklarına düşen Çobanbey’de Musa Özalkan Kültür Evi’nin açılışını gerçekleştirdi.
Açılışa Kilis Vali Yardımcıları Selçuk Arslan ve Ömer Yılmaz, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma ve Çobanbey yerel meclisi üyeleri katıldı.
Kur'an-ı Kerim okunarak başlayan açılış programında şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Yöresel kıyafetlerle katılımcılara türküler söylendi.
Kültür merkezi, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlenen Çobanbey’de, metruk bir binanın yerine inşa edildi.
Merkez içerisinde çocuk parkı, basketbol ve futbol sahası, 120 kişilik konferans salonu, 3 derslik, atölye sınıfı, depo ve aynı zamanda sinema gösterimleri yapabilecek barkovizyon sistemleri bulunuyor.
Piyade Astsubay Üstçavuş Özalkan, kendisine verilecek tazminatla Kurt-ar Derneği aracılığıyla Türkmen bölgelerinde anaokulu-kreş veya kültür merkezi yaptırılmasını vasiyet etmişti.
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