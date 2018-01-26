Afrin şehidinin annesinden duygulandıran sözler

Zeytin Dalı Harekâtı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın şehadetinden kısa süre önce yolladığı vasiyeti tüm Türkiye'yi ağlatmıştı. Şehit astsubayın eşi Şeyma ve annesi Hatice Özalkan (55) 11 yıldır dağları mesken tutup düşmana korku salan, yetimlerin 'asker ağabeyi', Türkmen balaların (çocukların) umudu Musa'yı gözyaşları içerisinde anlattı. Annesi, "Oğlumun vasiyeti bu milletin emanetidir ancak bu vatan da onun bize emaneti. Emaneti için vatana gözümüz gibi bakalım. Tek isteğimiz hainlerin topraklarımızdan, mazlum coğrafyasından söküp atılmasıdır" diye konuştu. İşte ailenin Sabah'a anlattıkları:

"BİZDEN HABERSİZ GİRMİŞ ASKERİ SINAVLARA"

Anne Hatice Özalkan(55): Oğlum ayağında postalı, üzerinde üniformasıyla vatan ve bayrak aşkıyla dağları yurt tutmuş korkusuz bir askerdi. Bizden gizli girmiş askeri sınavlara. Çok korkusuzdu bu yüzden 'karagözüm' diye severdim onu.

'Ana bu vatanın hudutlarında durup al bayrağı dalgalandırmazsam yaşamamın ne anlamı var. Vatan masa başında değil dağda beklenir. Tutma beni vatan bekler' dedi. Onun için hep önce vatan geldi. Bayrak aşığıydı. Ben onu 11 yıl önce kınalayıp verdim peygamber ocağına al bayrağa sarılı teslim aldım. Vatana feda olsun..."